Collacchioni: “In Umbria per vincere, ai ragazzi chiedo più coraggio”

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno (foto NOVI per QuiLivorno.it)

Amaranto di scena in terra umbra per continuare la rincorsa ad Arezzo e Pianese. Al rientro Luci, ancora ko Bruno, Giuliani, Torromino e Pecchia, probabile dal 1' il neo arrivato Zanolla. Conferme per Neri e Rodriguez in attacco

di Lorenzo Evola

Dare continuità alla vittoria casalinga contro il Ponsacco per tenere il passo di un Arezzo ancora a punteggio pieno. È questo l’arduo compito che spetta ad un Us Livorno impegnato, per la settima giornata del campionato di Serie D, sul difficile campo del Città di Castello, compagine umbra – tra le più in forma del momento – guidata dal tecnico Alessandria e reduce dall’ottimo successo esterno (1-3) contro l’Ostia Mare. Sono undici i punti raccolti fin qui dai bianco rossi, in quarta posizione proprio alle spalle degli amaranto e in grado di mantenere, in questo primo scorcio di stagione, l’imbattibilità tra le mura amiche del Bernicchi. Un test di maturità importante per gli uomini di Collacchioni, alle prese con i soliti problemi di un’infermeria ancora troppo affollata e un attacco che non riesce a superare una sterilità ormai, piuttosto lampante.

In seguito agli infortuni di Pecchia e Bruno, la società labronica ha deciso di tutelarsi pescando dagli svincolati Alessandro Zanolla, laterale ex Fano, giovane (classe 2001) ma già con una buona esperienza in Serie D. Potrebbe spuntarla nel ballottaggio con Ivani sulla fascia destra. Pesano ancora le assenze di Giuliani e Torromino, mentre dovrebbe rientrare dal 1’ capitan Luci dopo la distorsione che lo ha tenuto ai box nelle ultime uscite. Davanti a Fogli spazio al trio Fancelli – Russo – Karkalis, conferma in vista per Lucarelli sulla corsia mancina. Accanto al rientrante Luci ci sarà Cretella, sulla trequarti, invece, sicuro del posto Neri con Rossi o Frati a supporto della punta che dovrebbe essere Rodriguez.

“Stavolta andremo ad affrontare un avversario diverso – esordisce il mister Lorenzo Collacchioni durante la conferenza stampa di presentazione del match –, sicuramente in fiducia dopo le due vittorie consecutive e che può contare su una classifica importante, oltre a qualche buona individualità. Non sarà facile, ma andremo in Umbria per vincere, perché quello deve essere sempre il nostro obiettivo. Domani voglio vedere una maggior consapevolezza da parte dei ragazzi, voglio vedere il coraggio che forse è un po’ mancato nelle ultime uscite, quel coraggio che magari ti porta a sbagliare di più ma al tempo stesso rischia di farti vincere la partita. Coppa Italia? Ci penseremo la prossima settimana, è sicuramente una competizione alla quale teniamo molto, ma adesso siamo concentrati solo sul match di domani”.

Sui singoli invece: “Sono contento di aver recuperato Luci, perché è un giocatore importante per noi. Mi dispiace, invece, per quelli che sono ancora fuori e non possono darci una mano, ma contiamo di recuperarli a breve, soprattutto Torromino. Per quanto riguarda Bruno, per fortuna dopo la risonanza non è emerso nulla di grave e quindi non dovremo aspettarlo a lungo. Zanolla subito titolare? Si è presentato in buone condizioni, l’ho visto pronto. In questo momento abbiamo bisogno delle sue caratteristiche, per ciò non nascondo che sto pensando a qualche cambiamento. È un giocatore che ci farà sicuramente comodo e per domani può essere una soluzione. Sulla sterilità offensiva? È vero, stiamo facendo fatica a pungere, ma sono convinto di avere tra le mani un parco attaccanti di livello e perciò voglio continuare a far sentire il peso offensivo dei singoli che abbiamo, i gol arriveranno di conseguenza”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Fogli; Fancelli, Russo, Karkalis; Zanolla, Luci, Cretella, Lucarelli; Neri, Rossi; Rodriguez

