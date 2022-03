Contro il Piombino per la vetta matematica. Angelini: “Sempre concentrati”

di Giacomo Niccolini

Mercoledì 30 marzo alle 20,30 si riaccendono le luci sul manto verde dell’Armando Picchi per la 23esima giornata di Eccellenza girone B per il match testa-coda (guarda qui la CLASSIFICA) tra Us Livorno 1915 e Atletico Piombino. All’andata, allo Stadio Magona, finì con un punteggio tennistico di 0-6 per gli amaranto. Tante cose sono cambiate da quel 28 novembre scorso. In primis il tecnico del Livorno. Angelini, nonostante i nove punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici Cuoiopelli e San Minato Basso predica calma e sangue freddo e chiama i suoi alla massima concentrazione. “Ci sono ancora quattro partite da fare e poi inizieranno i playoff. Quello contro il Piombino potrebbe essere il match della vetta matematica ma non significa niente. Poi ci saranno i playoff e non dobbiamo perdere la concentrazione in questi ultimi match che ci rimangono da giocare” (clicca qui per rivedere la diretta FB della conferenza stampa del mister pre-match).

Al centrocampo si potrebbe vedere titolare il giovane Marinai che è entrato molto bene nella gara contro il San Minaito. Si rivedono Giampà e Giuliani che si riaffacciano tra i titolari. In avanti turno di riposo per Bellazini, spazio invece a Frati e Petronelli che giocherà sulla destra. Non ci sarà Apolloni mentre la certezza tra i pali si chiama ancora Luca Mazzoni, su cui il mister, anche in conferenza stampa, non ha esitato un solo istante.

Sono state rese note poi le date per quanto riguarda i playoff promozione dell’Eccellenza. Saranno tre partite andata e ritorno che verranno disputate: il 24 e 27 aprile, l’1, l’8, l’11 e il 15 maggio. Il 19 aprile invece verrà sorteggiato il calendario.

Per il match in programma mercoledì 30 contro il Piombino poi l’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, considerando il turno infrasettimanale serale e le previsioni meteorologiche avverse, il settore gradinata rimarrà chiuso.

Gli abbonati del settore gradinata e coloro che hanno acquistato i biglietti per il settore gradinata potranno accedere al settore tribuna. Per questa occasione, il costo del biglietto per il settore tribuna è di 14 euro più prevendita. Coloro che hanno acquistato il biglietto per il settore tribuna a 20 euro saranno rimborsati: per informazioni scrivere a [email protected].

