Coppa Italia. L’Us Livorno mercoledì (a Rosignano) contro la Sangiovannese

Foto NOVI

Us Livorno-Sangiovannese, valida come primo turno della Coppa Italia di Serie D, verrà disputata mercoledì 14 settembre alle 17.30 allo stadio Ernesto Solvay di Rosignano, a causa dell'indisponibilità dello stadio Armando Picchi

Costo del biglietto: 5 euro. Biglietti in vendita allo stadio Ernesto Solvay di Rosignano a partire dalle 16 di mercoledì 14 settembre.

