Dallo striscione di S. Siro all’incontro: Manuel abbraccia il suo idolo Modrić

Il giovane livornese ha riabbracciato il fuoriclasse del Milan all'Hotel Continental di Pisa. A settembre il campione gli aveva donato la divisa del primo gol rossonero, oggi lo scambio dei doni e uno striscione di gratitudine

di Giacomo Niccolini

Ci sono promesse che non hanno bisogno di parole e sogni che sanno aspettare il momento giusto per compiersi definitivamente. Per Manuel, giovane tifoso livornese, quel momento è arrivato oggi, tra i corridoi dell’Hotel Continental di Pisa, dove ha finalmente potuto guardare negli occhi il suo idolo: Luka Modrić.

La storia era iniziata lo scorso 15 settembre, in un Meazza ribollente di passione. Era il giorno del compleanno di Manuel, che si era presentato sugli spalti con uno striscione scritto in croato: un messaggio semplice per chiedere la maglia del campione. Modrić, colpito da quella dedica, non si era fatto attendere, regalandogli la divisa indossata nella vittoria contro il Bologna. Una maglia storica, quella del suo primo gol in Italia e della prestazione da “MVP” del match.

L’incontro nel ritiro pisano – A distanza di cinque mesi da quella notte magica a Milano, l’occasione per un ringraziamento “faccia a faccia” si è materializzata nella serata di giovedì 12 febbraio a Pisa, in occasione della trasferta dei rossoneri in Toscana. data-path-to-node=”8″ data-index-in-node=”191″>Manuel non ha voluto mancare l’appuntamento con il fuoriclasse croato, questa volta non per chiedere, ma per donare.

Il giovane ha consegnato personalmente a Modrić proprio lo striscione che aveva dato il via a tutta la vicenda. Un gesto di gratitudine che ha sorpreso il campione per la sua genuinità. Il numero 10 del Milan ha accolto il ragazzo con la consueta umiltà, scattando una foto ricordo e ricambiando con un sentito “Thank you very much”.

Oltre il calcio – L’incontro di oggi trasforma una bella storia di sport in un ricordo indelebile. Se a settembre il regalo di Modrić era stato il coronamento di un compleanno perfetto, il faccia a faccia di oggi al ritiro di Pisa rappresenta la chiusura di un cerchio umano.

Per Manuel resta la consapevolezza che i propri idoli, a volte, sono esattamente come li si immagina: campioni di talento in campo e di sensibilità fuori. Una lezione di sportività che il giovane livornese porterà con sé molto più a lungo di una semplice maglia incorniciata.

