Derby, stasera è la sera. Alle 20,45 riflettori accesi davanti a 8mila spettatori

Stasera alle 20,45 riflettori accesi al Modigliani Forum su questo terzo derby stagionale tra Libertas e Pielle. Cancelli aperti dalle 18,15. La partita sarà trasmessa in diretta su MS Channel: sia il canale 814 della piattaforma Sky che, in chiaro, sui canale free dell’offerta satellitare TivuSat. Questo in aggiunta alla tradizionale diretta su LNP PASS

di Giacomo Niccolini

Stasera… che sera! Prendendo in prestito il titolo di uno storico pezzo dei Matia Bazar del 1976 possiamo ben rappresentare con tre parole cosa sarà questo mercoledì 5 aprile quando, alle 20,45 (cancelli aperti dalle 18,15), si accenderanno i riflettori del Modigliani Forum, le telecamere di Sky e gli ottomila cuori dei presenti su questo terzo derby stagionale tra Libertas e Pielle (uno di supercoppa a settembre vinto dagli amaranto e l’altro andato in scena a dicembre quando vinsero i biancoblu per 61-59). Un altro sold out dopo quello dell’andata e dopo quello tutto azzurro del 25 febbraio quando la nazionale del Poz venne a Livorno per sfidare l’Ucraina.

Un risultato spettacolare sugli spalti e sul parquet. E stasera c’è in palio il primo posto. Chi vince resta in testa lassù. Chi perde insegue. Ma niente è perduto perché la formula del campionato di serie B è lunga e spietata. Dopo il derby altre 4 giornate difficilissime prima dello stop alla regular season e della semifinale playoff che vedrà le sfide incrociate, entrambi al meglio delle 5 gare, con l’altro girone: prima-quarta, seconda-terza. Poi le vincenti tutte in un girone unico a 4 dove solo le prime due strapperanno un pass per la serie A2. Tutto questo succederà a giugno. Quindi, dicevamo, la rincorsa è ancora lunga e di difficile pronostico, se non impossibile, visto anche il rimanente calendario delle due cugine livornesi.

Ma stasera è la sera. Stasera c’è da godersi gli sfottò, i cori, i bambini che torneranno a cantare e ad emozionarsi con la pallacanestro. Chi “se ne vanta” chi “ero sono e sarò”. Tutto in una sera. Stasera c’è da godersi Basket City che riapre i cancelli del paradiso. Domani ci sarà da godersi le prese in giro sui social e a tu per tu. Come ai vecchi tempi. Perché tutto cambia per rimanere immutato. Come la passione per questa palla che rimbalza ed entra in un cesto. Che come brace, fa fatica a spegnersi ed è pronta a riattizzare il fuoco. Viva e il derby!

