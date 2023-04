Diretta Fb. Esciua: “Perché Livorno? E’ speciale. La squadra un diamante grezzo”

“Perché Livorno? Perché è speciale, unica. Come dicono in Brasile, dove sono nato: amala o lasciala. Io Livorno l’ho amata. La mia scelta è stata quindi una scelta ponderata concretizzatasi dopo due anni. La città e la squadra secondo me sono un diamante grezzo. Obiettivo? Ritornare tra i professionisti il prima possibile e avvicinare la gente alla squadra. Sarà una bella sfida”. Sono le prime parole dell’imprenditore Joel Esciua nel corso della conferenza stampa (clicca qui per la nostra diretta Fb) di mercoledì 12 aprile all’interno della sala stampa dell’Armando Picchi. Il finanziere brasiliano diventerà il nuovo proprietario della società amaranto ereditando il testimone da Paolo Toccafondi, che proprio lo scorso venerdì 7 ha salutato la piazza, e ufficialmente comunque alla guida della società fino al 30 giugno. Il futuro proprietario si è visto già nella giornata di martedì 11 aprile proprio allo stadio dove ha passato diverse ore a guardare gli allenamenti e a parlare con tutto lo staff amaranto per iniziare a muovere i primi passi con una serie di colloqui avvenuti proprio nel pomeriggio.

Alla conferenza stampa del nuovo numero uno amaranto hanno partecipato il sindaco Luca Salvetti e il presidente onorario Enrico Fernandez Affricano.

