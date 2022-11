Domenica (14,30) Pianese-Us Livorno 1915, Collacchioni verso la conferma del 3-5-2

Ripartire dal secondo tempo contro l’Ostia Mare per provare a fermare la capolista. Tante le assenze (Rodriguez, Neri, Cretella e Lucarelli), verso la conferma del 3-5-2 con Luci, Belli e Karkalis dal 1'. Pronto il tandem Torromino-Lo Faso in attacco

di Lorenzo Evola

Ripartire dal secondo tempo contro l’Ostia Mare per provare a fermare una Pianese in vetta alla classifica. Una trasferta delicata quella proposta dalla dodicesima giornata di Serie D agli amaranto, attesi sul sintetico del Comunale di Piancastagnaio dai bianconeri di Bonuccelli, a sei lunghezze dalla truppa di Collacchioni e reduci dalla netta vittoria (1-3) in casa di quel Città di Castello fatale, poche settimane fa, ai labronici. Sono ventisei i punti accumulati fin qui dalla capolista, miglior attacco del torneo, ancora imbattuta tra le mura amiche e sconfitta in una sola occasione in questo avvio di campionato. Non serve aggiungere altro per far capire la caratura dell’avversario più in forma del girone, in piena fiducia e alla ricerca di quella vittoria che avrebbe il sapore di fuga, almeno nei confronti degli amaranto. All’Us Livorno 1915 il compito di rompere il giocattolo apparentemente perfetto degli amiatini, missione resa ancora più ardua dalla decisione del prefetto di Siena di vietare la trasferta ai residenti di Livorno e Provincia. Mancherà il tifo amaranto, così come mancheranno diverse pedine importanti dello scacchiere di mister Collacchioni. Oltre al lungodegente Apolloni e dello squalificato Gian Marco Neri, non saranno del match anche l’altro Neri, Francesco (il colpo subito domenica scorsa appare più serio del previsto), Lucarelli (problemi alla caviglia), Cretella (noia muscolare in zona adduttori) e Rodriguez, out per la terza gara consecutiva. Rientrano tra i convocati sia Frati che Pecchia, ma difficilmente vedranno il campo dal primo minuto. Probabile la conferma del 3-5-2 delle ultime uscite, con il trio Fancelli, Russo e Giuliani di fronte a Fogli. In mediana al rilancio Luci dal 1’ al fianco di Bruzzo e Belli. Sulle corsie pronti invece Bruno (o Pecchia) e Karkalis, mentre in attacco sono Torromino e Lo Faso i favoriti dopo l’ottimo ingresso contro i laziali. Inseguono Frati, Rossi e Vantaggiato. “Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di domenica scorsa – esordisce il mister Lorenzo Collacchioni durante la conferenza di presentazione del match – da quella determinazione, da quella voglia di portarci a casa la vittoria. Andiamo ad affrontare una squadra con delle qualità che non si scoprono di certo oggi, se sono primi in classifica ci sarà un motivo. Hanno valori, giocatori esperti e che conoscono bene la categoria, saranno sicuramente in fiducia dai risultati recenti. Sta a noi trovare dei difetti, delle crepe in questa loro fisionomia e dobbiamo farlo da subito, non possiamo sempre aspettare un episodio per cambiare marcia all’interno della partita, in particolare contro un avversario del genere. Dispiace per l’assenza dei tifosi, ci avrebbero dato una grande mano, non condivido la decisione ma non voglio entrare in polemica. Cercheremo comunque di regalare a loro una soddisfazione”. Sui singoli invece: “Farò qualche cambio di formazione perché purtroppo avremo qualche assenza. Si è fermato Cretella, per un problema agli adduttori, oltre a Lucarelli, Rodriguez e Neri. Mi spiace ma per fortuna posso contare su valide alternative. Pecchia? È un recupero importante, ha delle caratteristiche diverse dalle altre quote. Valuterò se e quanto utilizzarlo, non è al massimo della condizione perché è stato fuori un po’ ma è sicuramente un’opzione in più. Torromino? Ha fatto bene con l’Ostia Mare, è entrato con personalità e di questo sono contento. Troverà sicuramente continuità da qui in avanti.

Probabile formazione (3-5-2): Fogli; Fancelli, Russo, Giuliani; Bruno, Bruzzo, Luci, Belli, Karkalis; Lo Faso, Torromino.

