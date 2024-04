Figline-Us Livorno, Pascali: “Non siamo padroni del nostro destino, ma è ancora tutto possibile”

Il neo mister amaranto Niccolò Pascali (foto gentilmente concessa da Us Livorno 1915)

Amaranto di scena al "Goffredo Del Buffa" contro i gialloblu dopo le ultime pessime prestazioni. Esordio in panchina per l'ex tecnico degli Juniores Pascali scelto da patron Esciua in seguito all'esonero di Fossati. Tanti i dubbi di formazione da sciogliere

di Lorenzo Evola

Lasciata ormai alle spalle l’ennesima prestazione da dimenticare come quella di settimana scorsa contro l’Aquila Montevarchi, per gli amaranto è di nuovo tempo di campionato. Il deludente pareggio maturato in un Picchi ancora deserto causa squalifica ha definitivamente spento ogni speranza di riacciuffare la vetta della graduatoria, con Luci e compagni oramai tenuti a galla solo dall’aritmetica, tenendo conto dei cinque punti di distanza dalla capolista Pianese a quattro turni dalla fine del torneo. A fare le spese delle ultime pessime uscite in casa amaranto è stato, come prevedibile, mister Fabio Fossati, esonerato nel pomeriggio di lunedì 8 aprile dal patron Joel Esciua, il quale ha deciso di optare per la soluzione interna, ovvero quel Niccolò Pascali fino a poco prima alla guida della formazione degli Juniores Nazionali. A lui il compito di condurre la sciagurata nave amaranto al porto in questo rush finale, in vista di un profondo rinnovamento di rosa e staff nella prossima stagione.

La trentunesima giornata propone agli amaranto la trasferta al “Del Buffa”, casa del Figline, compagine di metà classifica già capace di bloccare i labronici sull’1-1 all’andata. Un’occasione per gli uomini del neo tecnico Pascali di salvare quanto meno la faccia ed evitare le sconcertanti performance offerte di recente contro Cenaia e Montevarchi. Riguardo alla formazione, probabile il ritorno tra i pali di Biagini, per il resto sono tanti i ballottaggi da sciogliere per l’ex tecnico della Juniores, con Tanasa, Nardi, Camara e Giordani che dovrebbero comunque partire dal 1′.

“Insieme alla società abbiamo provato a tenere l’ambiente il più sereno possibile – esordisce il mister amaranto Pascali durante la consueta conferenza stampa pre partita – vedremo domani se i ragazzi lo avranno recepito. Non ci siamo dati obiettivi, il tempo a disposizione è poco ma quattro giornate, a seconda ovviamente di quello che faranno le altre davanti a noi, possono essere tante allo stesso tempo. Non siamo più padroni del nostro destino, quindi è piuttosto utopistico pensare di poter vincere il campionato, ma tutto è ancora possibile. Domani ci aspetta una partita non facile, loro sono una compagine organizzata e con una tifoseria calda, importante. Non dobbiamo certamente fare calcoli né guardare la classifica ma pensare solo a fare il meglio. Ad ora è difficile parlare di modulo, dobbiamo valutare in primis i giocatori più motivati e capaci di offrire più garanzie. I ragazzi hanno lavorato bene in settimana e mi hanno messo in difficoltà nelle scelte, stanotte probabilmente la passerò in bianco. Sugli attaccanti? Li ho visti tutti pronti, anche dal punto di vista mentale. Il reparto avanzato è ricco di calciatori di valore come Cori e Rossetti, forse là davanti è mancata un po’ di continuità durante la stagione, speriamo di trovarla in questo scorcio finale. Io traghettatore? Essere traghettatore qui ha comporta comunque delle responsabilità, cercherò di fare il mio meglio e poi si vedrà”.

Probabile formazione (3-5-2): Biagini; Brenna, Tanasa, Curcio; Camara, Sabattini, Luci, Nardi, Goffredi; Giordani, Cori.

