Follonica-Us Livorno 1915 oggi alle 15, le ultime sulla formazione

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno

Amaranto attesi in casa del Follonica per l’ultima giornata di campionato. Tanti gli indisponibili per Collacchioni. In porta torna Bagheria, pronto Russo al posto dello squalificato Giampà

di Lorenzo Evola

Si spengono i riflettori sul campionato di Serie D 2022/2023, giunto in questo primo weekend di maggio alla trentacinquesima ed ultima giornata, decisiva soprattutto in ambito playoff e playout. Un campionato che, come già più volte ribadito, non resterà di certo negli annali della storia amaranto, quanto meno dal punto di vista sportivo. Luci e compagni si sono infatti resi protagonisti, settimana scorsa, dell’ennesima prova culminata con la sconfitta per mano dell’Orvietana (0-2) nell’ultima recita stagionale al Picchi. Una debacle che, incredibilmente, non cancella la possibilità di staccare un pass per la post season, visto il contemporaneo pareggio esterno del Flaminia (adesso a pari punti con gli amaranto) sul campo del Ponsacco. Tutto, insomma, da decidere nei 90’ finali. Il vantaggio negli scontri diretti lascia un minimo margine di manovra agli uomini di Collacchioni, impegnati sul campo di un Follonica Gavorrano in piena lotta con il Poggibonsi per la terza posizione alle spalle della Pianese. Insomma, alla luce delle recenti prestazioni della truppa labronica, uscire dal “Matteini” con i tre punti in tasca sarà tutto tranne che scontato, anzi.

Sugli undici titolari, mister Collacchioni dovrà tenere conto di alcune defezioni importanti. Non ci saranno infatti gli infortunati Lo Faso, Frati, Gian Marco Neri, Camara, Apolloni e Bontempi, oltre allo squalificato Giampà. Non al meglio neanche El Bakthaoui, il quale proverà comunque ad essere della partita. Tra i pali pronto a tornare titolare Bagheria, difeso dal trio Fancelli – Benassi – Russo. Sulle corsie favoriti Lorenzoni e Giuliani, mentre in mediana ecco ancora Pecchia al fianco di Luci. Sulla trequarti scalpitano Bruzzo e Greselin alle spalle di uno tra Lucatti e Longo.

“Dobbiamo vincere per forza – esordisce Lorenzo Collacchioni durante la conferenza stampa di presentazione del match – ne sono consapevole io come lo sono i ragazzi. Crediamo ancora nei playoff, dipende tutto da noi c’è poco da fare. La sconfitta di settimana scorsa non ci voleva, ma abbiamo un’altra occasione e dobbiamo sfruttarla. Anche stavolta dovremo far fronte a diverse assenze, ma ho delle scelte in mente. Follonica? La squadra è sicuramente di livello, hanno la possibilità di arrivare terzi e faranno di tutto per raggiungere questo obiettivo, senza regalare niente a nessuno. Fogli ancora dal 1′? In porta sicuramente tornerà Bagheria, la scorsa settimana ho proposto Fogli per un discorso di rotazioni e di quote, considerato che non abbiamo tantissime alternative. Ci tengo a tenere tutti pronti, con il morale alto, poi purtroppo contro l’Orvietana è andata com’è andata”.

