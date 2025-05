Gara-2. La Pielle stasera ancora in campo a Ruvo per invertire la rotta

Coach Turchetto durante un time out di gara 1 a Ruvo di Puglia (foto Ufficio Stampa Pielle)

Ancora in campo. Per invertire la rotta e per spostare l'inerzia della serie. Stasera, ore 20,30, pall a due per il secondo match in programma di questa semifinale a Ruvo di Puglia. La Toscana Legno Pielle per credo e per carattere, non si darà certo per vinta

Ancora in campo. Per invertire la rotta e per spostare l’inerzia della serie. Stasera, ore 20,30, pall a due per il secondo match in programma di questa semifinale a Ruvo di Puglia. La Toscana Legno Pielle per credo e per carattere, non si darà certo per vinta e dopo il primo scivolone in gara 1 è pronta a risollevarsi. “Siamo consapevoli delle nostre qualità e per questo pronti ad affrontare gara-2 nel migliore dei modi – spiega il primo assistente allenatore Matteo Brambilla presentando il match a poche ore dalla palla a due – Dovremo aumentare la fisicità al rimbalzo e la marcatura degli esterni di Ruvo, non solo di Jackson. In attacco, invece, abbiamo costruito tanti buoni tiri, senza però riuscire a fare canestro con continuità. Scenderemo in campo con la voglia di ribaltare il fattore campo e regalare ai nostri tifosi due gare, visto che non sono potuti venire a supportarci qui Ruvo di Puglia”.

La Pielle dovrà cercare anche di migliorare sotto le plance dove in gara 1 i padroni di casa hanno dominato a rimbalzo con 50 palloni recuperati dai tabelloni contro i 34 dei labronici. Anche la percentuale da 3 dovrà essere inevitabilmente ricalibrata perché con 5/29 dall’arco è difficile provare a vincere un match.

Riproduzione riservata ©