Palio, sabato l’86ª edizione. Due maxischermi alla Terrazza: uno per la gara e uno per gli Azzurri

Per la prima volta gareggeranno anche i 10 remi femminili. Previsti due maxischermi, uno per il Palio e l'altro per la partita dell'Italia. Diretta su Granducato tv e sui canali social di Visit Livorno

di Giulia Bellaveglia

Il Palio Marinaro, la regina delle gare remiere livornesi, torna sabato 29 giugno per la sua 86esima edizione. Ad animare lo specchio d’acqua di fronte alla Terrazza Mascagni saranno prima le gozzette a 4 remi femminili (ore 18) e poi quelli dedicati agli juniores (18.45). Alle 19.15 sarà la volta della grande novità del 2024: a scendere in campo alle 19.15 saranno infatti, per la prima volta nella storia della manifestazione, i gozzi a 10 remi femminili. Segue la tradizionale gara a 10 maschile (19.45).

“Un epilogo di stagione – commenta il sindaco Luca Salvetti – affrontata con varie disavventure legate al maltempo, ma anche con la certezza di aver proposto il programma completo e di aver alimentato la grande passione per questa tradizione. Le recenti competizioni ci regalano inoltre una totale incertezza del primo posto e anche degli altri piazzamenti; ogni equipaggio ha un obiettivo chiaro da raggiungere”. Leggendo data e ora dell’evento ciò che salta subito all’occhio è la concomitanza con un super appuntamento: gli ottavi di finale della nazionale italiana di calcio per gli Europei 2024. “Quando ce ne siamo resi conto – prosegue il primo cittadino – abbiamo proposto uno spostamento al giorno successivo, ma c’erano troppi problemi organizzativi per le cantine. Così è nata l’idea di creare una piazza dello sport. In Terrazza Mascagni, grazie all’impegno della Fondazione Lem, saranno presenti due maxischermi: uno, come di consueto, per seguire la gara più da vicino e l’altro su cui verrà trasmessa la partita dell’Italia”.

“Quello femminile – aggiunge il presidente del comitato organizzatore Michele De Martino – è un movimento che dobbiamo coltivare con tutte le nostre forze. Ecco perché abbiamo scelto di inserire la loro competizione a 10 esattamente al centro della manifestazione”.

Le prime tre gare prevedono un percorso di 1000 metri con un giro di boa, mentre per la 10 maschile il tratto sarà di duemila metri con tre giri di boa. Tre le collaborazioni attivate: quella con il Gruppo Labronico, che ha prestato il celebre marchio per la realizzazione del manifesto, i premi per il femminile donati da Soroptimist Livorno e la premiazione (domenica ore 19 Porta a Mare) all’interno del festival “Livorno al Centro”.

L’evento è arricchito dalla rivista ufficiale edita da Studio Eurobudget e curata dal giornalista Simone Fulciniti. I sorteggi per le corsie saranno effettuati venerdì 28 giugno alle 18.30 in Comune.

