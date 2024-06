Sabato la 55ª edizione della Coppa Barontini

A sfidarsi per primi, a partire dalle 19.55, i gozzi a 4 remi femminile e juniores per il Trofeo Edda Fagni. Alle 22.30 la gara dei gozzi a 10 remi con ordine di partenza inverso rispetto all’arrivo del 2023. Tramonti, Lem: "Diretta streaming sulle pagine Fb di Visit Livorno, Gare Remiere e Fondazione Lem dalle 19.45 e su Granducato Tv dalle 22 e tre maxischermi di rilancio delle immagini: due in Falsa Braga e uno sul ponte di piazza Dei Domenicani"

di Giulia Bellaveglia

Imbarcazioni che partono una dietro l’altra, a distanza di cinque minuti, dallo slargo di scali Delle Cantine, di fronte al pratone della Fortezza Nuova, e devono completare, nel minor tempo possibile, un circuito di 3 mila 200 metri che si snoda lungo i fossi medicei del centro storico, per concludersi al punto di partenza. La Coppa Barontini torna, sabato 15 giugno, per la sua 55esima edizione. A sfidarsi per primi, a partire dalle 19.55, saranno i gozzi a 4 remi delle categorie femminile (5) e juniores (8) per il Trofeo Edda Fagni (un percorso di 980 metri con partenza da piazza Cavour e arrivo sugli scali Delle Cantine) a cui seguirà l’iniziativa “La cantina in cantina” dedicata alle cantine vinicole. Alle 22.30 sarà la volta degli 8 gozzi a 10 remi, i quali partiranno in ordine inverso rispetto all’arrivo del 2023. A seguire 3 armi femminili rappresentativi che porteranno i nomi di Fortezza Vecchia, Fortezza Nuova e 4 Mori. Alle 23.45 si esibiranno le voci della Mascagni Academy. Poi sarà il momento delle premiazioni. “Quest’anno – spiega la presidente del comitato organizzatore Monica Bellandi – il Trofeo Edda Fagni è dedicato a Uberto Mondolfi, il sindaco di Livorno violentemente costretto a dimettersi dai fascisti nel 1922. Sono molto felice anche dei 10 remi femminili, una novità di assoluto valore”. Anche per il 2024, grazie all’impegno della Fondazione Lem, l’evento verrà ripreso in tutte le sue parti. La cronaca è affidata ai giornalisti Simona Poggianti e Fabrizio Pucci, mentre la parte storica sarà a cura di Francesca Sorrentino. “Oltre alla consueta diretta streaming – aggiunge Adriano Tramonti di Fondazione Lem – sulle pagine Facebook di Visit Livorno, Gare Remiere e Fondazione Lem dalle 19.45 e su Granducato Tv a partire dalle 22, la gara vedrà tre maxischermi di rilancio delle immagini: due in Falsa Braga e uno sul ponte di piazza Dei Domenicani”. Istituito inoltre, in collaborazione con il Mascagni Festival, il Premio Barcarola, da attribuire all’atleta più giovane che prenderà parte alla gara. La manifestazione è arricchita dalla rivista ufficiale “Il Serrate” e dal libro “Barontini – Storia del remo livornese” scritto da Alberto Gavazzeni, entrambi editi da Studio Eurobudget.

