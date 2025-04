Gare Remiere 2025, telecamere sui gozzi e più droni per la Risi’atori. Il calendario

L'immagine fotografica del manifesto ufficiale è a cura di Andrea Dani

La stagione inizia venerdì 25 aprile con il Trofeo Liberazione. Per il Trittico: Risi'atori il 1 giugno, Barontini il 14 giugno e Palio Marinaro il 28 giugno.

Il “Progetto Gare Remiere” è l’iniziativa di Fondazione LEM- Livorno Euro Mediterranea inaugurata nel 2021 e volta al rilancio complessivo della tradizione remiera livornese come strumento di promozione turistica della città.

Il progetto ha ottenuto da subito ottimi risultati in termini di apprezzamento e adesione di pubblico grazie alle riprese da drone e alla contemporanea trasmissione su maxischermo, tv e online della Coppa Risi’atori (dal 2021), della Coppa Barontini (dal 2022) e del Palio Marinaro (dal 2023). Lo scorso anno il progetto di promozione delle Gare remiere si era arricchito delle riprese in diretta delle due competizioni che aprono la stagione: il Trofeo “Liberazione” e la Coppa “Santa Giulia”. Il 2025 segna l’entrata nel “Progetto Gare remiere” della Coppa Lubrani-Meoni che si disputerà la mattina di domenica 4 maggio nello specchio d’acqua tra la Fortezza Nuova e gli Scali delle Cantine.

Le novità 2025 – Ma c’e di più: su ogni gozzo sarà installata una videocamera che riprenderà i vogatori dall’interno dell’imbarcazione. Inoltre, per la Risi’atori è prevista un secondo natante con drone aggiuntivo per riprendere anche la coda della gara.

I manifesti e le grafiche – Anche quest’anno i manifesti del progetto “Gare remiere”, la cui immagine fotografica è di Andrea Dani, ospiteranno la descrizione dell’evento espressa attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa: un approccio che si propone di offrire una modalità alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla comunicazione verbale e orale a causa di patologie congenite o acquisite, presenta anche deficit cognitivi più meno severi.

Il “Trittico” – Il “trittico” remiero è una delle tante meraviglie che Livorno è in grado di proporre. Tre gare impegnative, che vedono protagoniste otto sezioni nautiche a rappresentare tutti i rioni cittadini, che si sfidano su gozzi a 10 remi animate da un’atavica rivalità. La prima in ordine di tempo, domenica 1 giugno pomeriggio, è la Coppa Risi’atori. Dedicata a Tito Neri, riporta alla memoria le storiche figure dei Risicatori”: portuali che ogni giorno sfidavano il mare a bordo di

piccoli gozzi per raggiungere per primi le navi da scaricare. Una prova difficilissima, la maratona del mare, dalla Meloria fino alla Darsena Nuova. C’è poi l’affascinante e complicata Coppa Barontini, gara a cronometro disputata in un percorso interno ai Fossi medicei, che si svolgerà sabato 14 giugno sera. Dedicata alla memoria di lio Barontini, leggendario comandante partigiano.

Infine, sabato 28 giugno nel pomeriggio, la regina delle competizioni tradizionali, quella che esprime meglio l’anima della città: il Palio Marinaro. Gli equipaggi si affrontano nello specchio d’acqua adiacente alla Terrazza Mascagni, spesso accompagnati da un superbo tramonto.

Il Trofeo Liberazione, la Santa Giulia e la Coppa Lubrani-Meoni- Alle tre “classiche” si aggiungono le tre competizioni che aprono la stagione del remo e che sono ormai entrate nel solco della tradizione labronica. La prima è Trofeo “Liberazione”, venerdì 25 aprile pomeriggio,

gara che si sviluppa con la rinnovata formula dell’inseguimento, e partenza a coppie sotto il ponte girevole, in Darsena nuova (tra scali Novi Lena e Molo Elba). La seconda è la new entry del “Progetto gare remiere”: la Coppa Lubrani-Meoni, domenica 4 maggio mattina, organizzata dalla Sezione nautica Ovosodo. Infine la Coppa Santa Giulia che si svolgerà proprio il giorno della Patrona di Livorno, il 22 maggio.

