A Villa Mimbelli la conclusione del Progetto Scuole

Il progetto, realizzato nell'ambito di Blu Livorno in occasione del centenario della sezione nautica San Jacopo, ha coinvolto tutte le classi dei plessi scolastici delle scuole primarie e dell’infanzia degli istituti comprensivi Brin e Micali con attività diversificate a seconda delle fasce di età

Venerdì 16 maggio, nel parco di Villa Mimbelli, si è concluso il Progetto Scuole dei quartieri San Jacopo e Fabbricotti in occasione del centenario della sezione nautica San Jacopo. L’iniziativa è rientrata nella programmazione di Blu Livorno-Biennale del Mare e dell’Acqua a cura del Comune di Livorno e della Fondazione Lem.

Il progetto ha coinvolto tutte le classi dei plessi scolastici delle scuole primarie e dell’infanzia degli istituti comprensivi B. Brin e G. Micali con attività diversificate a seconda delle fasce di età. Tutti hanno realizzato bandiere, stendardi, cappellini con il logo della Sezione Nautica S. Jacopo, disegnato su indicazioni fornite, tramite un video, dall’Associazione Culturale ArtLab e distribuiti nel quartiere (negozi, condomini, scuole) insieme alle Associazioni Vivi S. Jacopo e Vivi Fabbricotti. Importante anche il supporto del Consiglio di zona n. 3. Questa “missione” è stata affidata loro da Don Chisciotte e Sancio Panza del Teatro Mangiafichi che hanno incontrato tutte le classi. L’obiettivo è stato quello di dare inizio ai festeggiamenti dei 100 anni della sezione nautica San Jacopo coinvolgendo tutte le realtà del quartiere per promuovere un vero senso di comunità. In quest’ottica, il Presidente della Sezione Nautica S. Jacopo, Andrea Maffei ha aperto le porte della sua cantina per far conoscere ai bambini e ai genitori il mondo del remo. Con le classi quarte e quinte elementari, inoltre, sono state previste delle visite guidate nei quartieri S. Jacopo e Fabbricotti a cura dell’Associazione Guide Labroniche per far conoscere loro il proprio quartiere, la sua storia e il suo patrimonio artistico, culturale e militare legato al mare. I ragazzi hanno realizzato dei cartelloni su ciò che li ha maggiormente colpiti durante l’uscita e li hanno presentati all’evento di chiusura del progetto. Ad ogni classe è stato consegnato un attestato di partecipazione dall’assessora all’istruzione Libera Camici che all’inizio ha salutato tutti i presenti e ha ringraziato le Dirigenti Scolastiche, le referenti di plesso, le insegnanti e i bambini. E’ stata consegnata anche una targa offerta dal Presidente del Comitato Palio Marinaro, Michele De Martino. Per le gare remiere, tema strettamente legato al mare, è intervenuta anche la presidente dell’Associazione Comitato Coppa Barontini, Monica Bellandi. A sottolineare il legame del quartiere con il mare, l’emozionante coreografia a cura della Scuola ST Danza. “Un sentito ringraziamento – spiegano gli organizzatori – alle dirigenti scolastiche dell’Istituto Comprensivo B. Brin Elisabetta Iaccarino e dell’Istituto Comprensivo G. Micali Rita Moretti per averci accolto nelle loro scuole dandoci così l’opportunità di presentare il progetto e a tutte le insegnanti che con interesse hanno condiviso gli obiettivi. Un sentito ringraziamento alla Cooperativa Sociale Koala Ludo della Ludoteca “La Serra Incantata” che ha sostenuto le Associazioni di quartiere per tutte le attività laboratoriali e per il supporto logistico nell’evento di chiusura”.

CLASSI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO

4A ALBERTELLI

4B ALBERTELLI

ALBERTELLI

5B ALBERTELLI

4A BRIN

4B BRIN

5A BRIN

5B BRIN

4A DAL BORRO

5A DAL BORRO

