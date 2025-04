Gare Remiere. Memorial Lubrani-Meoni, presentata l’edizione 2025

Domenica 4 maggio a partire dalle ore 9 sugli scali Novi Lena, 1100 metri di gara per ricordare Carlo Lubrani e Gigi Meoni. Diretta su Granducato Tv

di Giulia Bellaveglia

Presentata l’edizione 2025 del Memorial Lubrani-Meoni, appuntamento organizzato dalla sezione nautica Ovosodo ed in programma domenica 4 maggio a partire dalle ore 9 nello specchio d’acqua antistante gli Scali Novi Lena. Andrea Marconi, dirigente della cantina, sottolinea la soddisfazione per un percorso iniziato anni fa e dedicato alla memoria di Carlo Lubrani e Luigi Meoni. “Siamo partiti in piccolo – spiega – lungo il Fosso Reale, ma grazie al supporto di tanti siamo riusciti a crescere anno dopo anno. Oggi, con grande orgoglio, possiamo dire di aver raggiunto il massimo possibile dal punto di vista organizzativo: il Memorial è ufficialmente inserito nell’albo delle gare remiere”.

Non sono mancati i ringraziamenti alle famiglie, alla stessa Fondazione Lem, al Comune di Livorno, che patrocina la manifestazione, e alla Regione Toscana, che offrirà una coppa speciale. Fondamentale anche il sostegno degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della rivista dedicata, la cui distribuzione è prevista nei prossimi giorni. Tra le novità della quindicesima edizione, la diretta televisiva su Granducato Tv, a cura della Fondazione Lem e per la conduzione dei giornalisti Simona Poggianti e Fabrizio Pucci, e la premiazione, che si terrà nel pomeriggio (ore 18) all’interno del Mercato Le Vettovaglie. Come sempre, attenzione particolare anche all’inclusione: ad essere protagonisti saranno anche i ragazzi degli Special Olympics coordinati da Mauro Martelli, con esibizioni inserite nel programma ufficiale. Il percorso sarà quello classico di 1100 metri e il via alle competizioni è previsto per le ore 9.10 con l’equipaggio femminile. Le partenze avverranno ogni 7 minuti.

Questi gli ordini di partenza sorteggiati durante la conferenza stampa (su richiesta della sezione nautica e approvazione delle cantine presenti, l’equipaggio 10 remi del Pontino partirà per primo per questioni lavorative): Femminile (ore 9.10): Labrone 2, Ardenza, Borgo, San Jacopo, Ovosodo, Labrone 1, Special Olympics (ore 10.00), Juniores (ore 10.15): Pontino, Venezia, Ardenza, Ovosodo, Labrone, Borgo, Special Olympics (ore 11.05), 10 remi (ore 11.30): Pontino, Labrone, Salviano, Borgo, Ardenza, Venezia, Ovosodo, San Jacopo.

A seguire esibizione femminile 10 remi: Labrone, Borgo-San Jacopo. “Ogni anno – conclude Marconi – cerchiamo di migliorare. L’obiettivo è continuare a crescere nel nome di Carlone e Gigi, due persone che hanno dato tanto al nostro quartiere e ai nostri colori”.

