Il Borgo piglia tutto: è sua anche la Barontini. Venezia secondo, terzo il San Jacopo

Appuntamento sabato 14 giugno dalle ore 19.30 con il Trofeo Edda Fagni. Ogni gozzo a 10 avrà una videocamera. Diretta su Granducato Tv e gareremiere.tv.it a cura di Fondazione Lem. E venerdì 13 giugno alle 21.30 in Fortezza Nuova lo spettacolo, ad ingresso gratuito, “Barontini” con Michele Crestacci. Tramonti: "Coppa Barontini mix perfetto tra cultura e turismo". Premiazioni intorno alle 23.30

di Giulia Bellaveglia

Nella Coppa Edda Fagni riservata ai gozzi a 4 under 18 vince nel femminile la cantina dell’Ardenza mentre nel maschile trionfa il Borgo Cappuccini. Nei gozzi a 10 femminili vince il Labrone, segue l’imbarcazione del “Borgo-San Jacopo” e chiude l’OvoSodo.

Per la Coppa Barontini, gozzi a 10 maschile, vince il Borgo Cappuccini che ferma il cronometro sotto la soglia dei 15 minuti (14’58”96) e si aggiudica il quarto successo consecutivo in questa competizione. Segue il Venezia che aveva sperato con il bel tempo di 15’03”86. . Il San Jacopo compie una mezza impresa e torna sul podio dopo 12 anni con il tempo di 15’08”80.

Arrivo Coppa Barontini

1- Borgo Cappuccini 14’58”96

2- Venezia 15’03”86

3- San Jacopo 15’08”80

4-Ardenza 15’23”41

5- Pontino San Marco 15’28”37

6- Salviano 15’32”07

7- Labrone 15’36”92

8- OvoSodo 15’51”99

La presentazione – Livorno si prepara a vivere una serata di grande suggestione con il ritorno della Coppa Barontini, giunta quest’anno alla sua 56ª edizione. Sabato 14 giugno infatti, i Fossi della città si animeranno con uno spettacolo unico nel suo genere. Ad aprire, alle ore 19.30, sarà il Trofeo Edda Fagni, con le gozzette a 4 remi che vedranno in gara equipaggi femminili e juniores maschili. Il classico percorso di 980 metri, con partenza da piazza Cavour e arrivo sugli scali delle Cantine, farà da teatro alle prime sfide. Dopo la premiazione, il cuore della serata batte forte con “La Barontini con le donne”, un’iniziativa che precede la prima, storica edizione della sfida femminile su gozzi a 10 remi. “Una vera rivoluzione per la tradizione remiera – dice la presidente del comitato organizzatore Monica Bellandi – perché finalmente le donne scenderanno in acqua con lo stesso percorso degli uomini. È un segnale potente di inclusione, sportività e parità”. La sfida tanto attesa sarà introdotta da momenti di riflessione e memoria: l’intervento della consigliera provinciale alle pari opportunità Maria Grazia Dainelli, seguito da un omaggio a tre figure simbolo della Resistenza: Primetta Cipolli, Erminia Cremoni e Anna Maria Enriques Agnoletti. Alle ore 22.30, il via alla gara femminile, seguita, intorno alle 23, dalla competizione maschile a 10. Le premiazioni sono previste per le ore 23.30 circa. Ma quest’anno, oltre alle consuete dirette su Granducato Tv e sul sito www.gareremiere.tv.it a cura della Fondazione Lem, ci sarà anche un’importante novità tecnologica: ogni gozzo sarà dotato di una videocamera interna per trasmettere in diretta ogni momento. “Stiamo vivendo sul treno della nostra estate – commenta il sindaco Luca Salvetti -. Dopo la Biennale del Mare, Straborgo, la Risi’atori e la Vespucci, ora arriva la Barontini. È la competizione più suggestiva: ogni curva può cambiare tutto. E ogni angolo dei Fossi racconta una storia”. Il fascino però, non si esaurisce nel gesto sportivo, come ricorda Adriano Tramonti di Fondazione Lem. “È un mix perfetto tra cultura e turismo – aggiunge – con scorci come quello di Scali del Refugio che sono ormai diventati vere icone della città. Chiudiamo il quartiere, lo rendiamo pedonale: sarà una festa vera, un invito non solo ai livornesi, ma a tutta la Toscana e oltre”. La cronaca sarà affidata ai giornalisti Simona Poggianti e Fabrizio Pucci, mentre la parte storica sarà a cura di Francesca Sorrentino. Ricordiamo che venerdì 13 giugno alle 21.30 in Fortezza Nuova è in programma lo spettacolo “Barontini”, drammaturgia di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci, con Michele Crestacci, regia Alessandro Brucioni, musiche originali Alessandro Brucioni, produzione Mo-WanTeatro. Ingresso libero e gratuito, non è necessaria la prenotazione.

In occasione della Coppa Barontini, sabato 14 giugno il Mercato delle Vettovaglie osserverà un’apertura straordinaria in orario serale dalle 18:00 alle 23:00. Oltre al ristorante “Alle Vettovaglie”, che sarà aperto come tutti i venerdì e sabato sera, hanno aderito all’inziativa anche altri banchi di street food e gastronomia.

