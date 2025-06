Si chiude una stagione da record, presentato il Palio Marinaro

Sabato 28 giugno il via alle 17:50 con le gozzette femminili a 4 remi, seguite dal Mini Palio (ore 18:30 circa), dalla gara femminile a 10 remi (19:10) e, in chiusura, dal Palio a 10 remi (ore 19:50), gara regina della tradizione livornese, che si disputerà sulla classica distanza di 2000 metri con tre giri di boa. Il sorteggio delle boe giovedì 27 giugno. Tra gli eventi collaterali, la tradizionale cena alla Terrazza Mascagni, organizzata da Confcommercio, già sold out. Il Palio 2026, quello de Centenario dalla nascita ufficiale della gara, sarà il primo con le nuove barche ora in costruzione in Puglia. “Ne vedremo delle belle perché se è vero che il Borgo è il favorito, gli altri equipaggi hanno una voglia fortissima di prendersi questa ultima occasione. Tutti daranno il 100%, se non di più"

Conferenza stampa di presentazione del Palio Marinaro di Livorno 2025 alla presenza del sindaco Luca Salvetti e del presidente del Comitato Palio Marinaro Michele De Martino. La manifestazione, che la città considera la più attesa dell’intera stagione remiera, si terrà sabato 28 giugno alla Terrazza Mascagni e chiude ufficialmente un’annata definita da entrambi come “super positiva”, per partecipazione, numeri e visibilità.

Il programma delle gare

L’evento prenderà il via alle 17:50 con le gozzette femminili a 4 remi, seguite dal Mini Palio (ore 18:30 circa), dalla gara femminile a 10 remi (19:10) e, in chiusura, dal Palio a 10 remi (ore 19:50), gara regina della tradizione livornese, che si disputerà sulla classica distanza di 2000 metri con tre giri di boa. “Ne vedremo delle belle – ha dichiarato il sindaco – perché se è vero che il Borgo è il favorito, gli altri equipaggi hanno una voglia fortissima di prendersi questa ultima occasione. Il Palio è la tradizione per eccellenza, un simbolo della città. Chi vince il Palio risana un po’ tutto il gioco tra rioni. Tutti daranno il 100%, se non di più”. Il Presidente Michele De Martino ha sottolineato il grande impegno organizzativo dietro l’evento: “Il Palio è frutto del lavoro di circa 20 persone, tra volontari e tecnici. Ognuno ha un ruolo preciso, dal campo di regata alla comunicazione, dalle boe alla logistica. È una macchina rodata che ogni anno si rinnova con passione e competenza”.

Verso il Palio del Centenario

Il 2026 segnerà 100 anni dalla nascita ufficiale del Palio Marinaro. Un appuntamento che l’amministrazione comunale vuole rendere memorabile. “Il Palio del centenario sarà il primo con le nuove barche ora in costruzione in Puglia – ha annunciato Salvetti –. Stiamo lavorando per creare un evento che coinvolga ancora di più la città, magari con medaglie commemorative, maggiore promozione.Il Villaggio del Palio, un’idea affascinante che dovremo adattare alle condizioni climatiche estive. Quello che certamente vorremmo fare è un grande imbandieramento cittadino, per far capire a tutti, residenti e turisti, che Livorno è in festa. Il Palio è passione, tradizione, mare e identità – ha concluso il sindaco Salvetti –. Ma è anche uno straordinario strumento di promozione per Livorno”. Il Comune investe 100.000 euro l’anno sul Palio, gran parte dei quali destinati alla manutenzione delle storiche imbarcazioni in legno. Con l’arrivo delle nuove barche, sarà possibile destinare più risorse a promozione e sostegno alle sezioni nautiche.

Una festa che è anche cultura e identità

Il Palio 2025 sarà accompagnato da una serie di iniziative collaterali, tra cui:

La tradizionale cena alla Terrazza Mascagni, organizzata da Confcommercio, già sold out da settimane;

La mostra fotografica e documentaria sulle donne vogatrici dal 1913 a oggi, in programma, nella sede sugli scali Finocchietti durante Effetto Venezia;

La premiazione ufficiale, domenica 29 giugno alle ore 21 all’Ippodromo Caprilli, con medaglie per tutti gli equipaggi, dal primo all’ultimo classificato.

La manifestazione di sabato 28 sarà trasmessa in diretta da Granducato TV, su gareremiere.tv.it , e coperta giornalisticamente grazie all’impegno di Fondazione Lem /Progetto Gare Remiere. C’è anche la rivista ufficiale edita da Studio EuroBudget

Appuntamento al sorteggio

Il sorteggio delle boe si terrà giovedì 27 giugno alle ore 18:15 presso la Sala del Consiglio Comunale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©