“Aspettando la Barontini”, presentato il programma delle iniziative

È possibile consultare il programma allegato all'articolo cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

Convegni, presentazioni di libri, mostre pittoriche, spettacoli e molto altro animeranno dal 25 maggio al 16 giugno l’edizione 2023 della gara remiera in programma il 17 giugno

di Giulia Bellaveglia

Convegni, presentazioni di libri, mostre pittoriche, spettacoli e molto molto altro, animeranno l’edizione 2023 di “Aspettando la Barontini”, in programma dal 25 maggio al 16 giugno come anteprima della Coppa Barontini prevista per il 17 giugno. “Un bel progetto – spiega la presidente del Comitato organizzatore Coppa Barontini Monica Bellandi durante la presentazione degli appuntamenti – venuto fuori da una grande collaborazione, un vero e proprio gioco di squadra tra enti con l’obiettivo di ampliare l’interesse verso la figura di Ilio Dario Barontini. Metterlo su è stato complesso e ha richiesto tanto impegno, ma il risultato è eccellente. Speriamo in questo modo di avvicinare più persone possibili a questa bella e importante manifestazione”. Tra i presenti alla conferenza stampa, partecipatissima dal pubblico e dai protagonisti degli eventi, ben tre rappresentanti del Comune: il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo e l’assessore alla cultura Simone Lenzi. “Lo scopo – spiega il sindaco Salvetti – era quello di creare intorno alla gara momenti che non fossero esclusivamente sportivi, ma che generassero un clima di riflessione politica, culturale e di tradizione, fornendo un quadro complessivo sulla manifestazione”. “Un ambito – aggiunge l’assessore Garufo – dove è possibile lavorare in maniera davvero serena. Tutti si impegnano e agevolano l’amministrazione comunale laddove questa non arriva. Obiettivo dell’anno, grazie al progetto di Fondazione Lem, fare della tradizione delle gare remiere un prodotto turistico di stampo internazionale”. “Quando venne fuori l’idea – conclude l’assessore Lenzi – di candidare Livorno a capitale della cultura italiana, mi opposi perché dissi che non era pronta. Per esserlo aveva bisogno di fare rete, creare ponti. Oggi, attraverso questi eventi, possiamo dire che c’è riuscita e, anche grazie a questo piccolo passo, potrà essere a breve la capitale anche del mondo, visto che il suo nome è l’unico di una città non capitale, ad avere una traduzione in tutti i Paesi europei”.

Condividi: