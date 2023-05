Coppa Barontini, presentato il Cencio della 54esima edizione

Realizzata dal pittore Adastro Brilli, l'opera raffigura una classica scena di gara in notturna. Tantissimi i presenti, tra cui il sindaco Luca Salvetti

di Giulia Bellaveglia

“Lo scopo era la celebrare la competizione in notturna. Ho cercato di raffigurare uno dei tratti più vicini alla cantina e di dare parecchio risalto alle luci, perché sono proprio quello il bello della gara”. Con queste parole, il maestro Adastro Brilli, appartenente al Gruppo Labronico, ha illustrato il Cencio che ha voluto realizzare in occasione della 54esima Coppa Barontini, premio per l’armo vincitore. Una classica spalletta del fosso colma di persone di ogni età in trepidante attesa di veder sfilare il proprio gozzo del cuore. In acqua c’è n’è uno, che ricorda i colori della sezione nautica San Jacopo, anche se non c’è alcun riferimento diretto. Le luci sono tante, calde, e riflettono nell’acqua sottostante la magia dell’atmosfera della sera della gara. Tra i presenti, oltre ad una vera e propria folla tra amici ed esperti del settore, c’è la presidente del Comitato organizzatore Monica Bellandi e il sindaco di Livorno Luca Salvetti. “Voglio ricordare – dice il primo cittadino – che questo evento si inserisce in un più articolato programma, quello di “Aspettando la Barontini”, che ruota intorno alla manifestazione più suggestiva che esista. L’auspicio è quello di poter rivivere, ancora una volta, l’atmosfera che si era creata in questi anni non facili, legati al Covid, in cui la manifestazione ha tirato di nuovo fuori il meglio di sé. Segnalo inoltre, che la Coppa Barontini, sta finalmente ottenendo riconoscimenti di stampo regionale nel quadro delle manifestazioni storico rievocative, una cosa che serve dal punto di vista economico finanziario, ma anche e soprattutto da quello della risonanza che merita”. “Come mai il gozzo del San Jacopo?” chiede il presidente della sezione nautica Salviano Alessio Marra dopo la spiegazione. “Fosse per me – risponde Brilli – avrei messo il Pontino, perché sono pontinese nel cuore, ma le tonalità sono casuali. Questo è un gozzo livornese, li rappresenta tutti. E poi, nel dipinto ci sono talmente tante tonalità, che le sezioni sono rappresentate tutte”.

