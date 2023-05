Coppa Santa Giulia, domenica la seconda gara della stagione. Gli abbinamenti

L’evento vedrà sfidarsi, a partire dalle 18 di domenica 21 maggio nello specchio d’acqua adiacente gli scali Delle Cantine e la Fortezza Nuova, tre categorie (minipalio, 10 remi e femminile) su un percorso di circa 600 metri

di Giulia Bellaveglia

“La seconda tappa di un bel percorso di gare remiere, in cui si respira un clima sereno, dove se c’è un problema ci si aiuta l’un l’altro. Un programma vastissimo che unisce sport, storia, tradizione, cultura e partecipazione dei giovani. Una manifestazione che ha tutti gli ingredienti necessari per essere bellissima”.

Così, il sindaco Luca Salvetti ha voluto introdurre il secondo appuntamento della stagione remiera livornese, la Coppa Santa Giulia, in programma per domenica 21 maggio a partire dalle 18 nello specchio d’acqua adiacente gli scali delle Cantine e la Fortezza Nuova. “Un’iniziativa – aggiunge il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone – che ha il pregio di collegare vari enti della città: tradizione, turismo e sport. Aspetti per cui Livorno ha una sensibilità differente”. Alle 21 avranno luogo le semifinali, a cui seguiranno alle 21.30 la processione in battello lungo i fossi, le finali, la premiazione e lo spettacolo pirotecnico.

“La nostra città – spiega don Paolo Razzauti in rappresentanza della diocesi – è una delle poche con un palio dedicato alla propria patrona. Da dove nasce l’idea? Dal fatto che un tempo esistevano una gara e delle celebrazioni a parte nello stesso momento. Unirle ci è sembrata una scelta logica e il risultato è stato davvero positivo”.

Dal punto di vista tecnico, nessuna novità eclatante: il consueto percorso di 600 metri con la modalità degli scontri diretti ad eliminatorie. Tre le categorie in gara che si sfideranno in quest’ordine: minipalio, 10 remi e femminile.

Questi i risultati dei sorteggi per gli abbinamenti: per i 10 remi Ardenza (corsia nord) vs Venezia (corsia sud), Ovosodo (corsia nord) vs Salviano (corsia sud), Borgo (corsia nord) vs Labrone (corsia sud) e Pontino (corsia nord) vs San Jacopo (corsia sud), per il femminile Salviano (corsia nord) vs Labrone (corsia sud) e Borgo (corsia nord) vs Ovosodo (corsia sud), per il minipalio Pontino (corsia nord) vs Ovosodo (corsia sud), Venezia (corsia nord) vs Salviano (corsia sud) e Ardenza (corsia nord) vs Borgo (corsia sud). Grande novità del 2023, il fatto che la sede del Palio Marinaro su scali Finocchietti, 2 diventerà a tutti gli effetti un passaggio ufficiale del Cammino di Santa Giulia, per il quale stamani è stata scoperta un’apposita targa. La manifestazione è arricchita dalla rivista ufficiale edita da Studio Eurobudget.

