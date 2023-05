Droni e due maxi schermi per la 44ª Risi’atori di domenica

Un momento della Risi'atori 2021

Appuntamento domenica 4 giugno, ultimo giorno di Straborgo. Le immagini dei droni della Coppa Tito Neri Risi'atori delle ore 18 (Meloria-Scali Novi Lena) in diretta web sul sito visit-livorno.it, in diretta social su Visit Livorno, Fondazione Lem, Gare Remiere Livorno e Comune di Livorno e in diretta tv su Granducato Tv. Salvetti: “Una competizione che valorizza la storia della città". Tramonti: "Grazie al secondo schermo gli scali Novi Lena diventeranno una tribuna naturale dal fascino straordinario"

di Giulia Bellaveglia

“Una competizione che valorizza la storia di questa città, dei suoi lavoratori, ovvero i risicatori, e soprattutto le componenti della fatica, della forza e del coraggio che emergono in tutto il loro splendore. Siamo riusciti da qualche tempo ad inserire questa gara in un format che mancava, confezionando un prodotto da esportare e far conoscere a coloro che vengono da fuori, che esalta la comunità di un quartiere, attraverso la voglia di stare insieme, la musica e l’aspetto sportivo”. Con queste parole il sindaco Luca Salvetti ha aperto la conferenza stampa dedicata alla 44ª edizione della Coppa Tito Neri Risi’atori in programma per domenica 4 giugno nel più ampio contesto della manifestazione Straborgo. La mattina, nella zona della Bellana a partire dalle 9.30, avranno luogo le sfide delle categorie juniores con 6 equipaggi (femminile, con 4 e special) commentate da Massimiliano Bardocci. Il pomeriggio, dalle 18, la consueta sfida a 10 remi (gli equipaggi partiranno dalla Torre della Meloria e affronteranno un percorso di 7600 metri fino agli scali Nova Lena) che vedrà in qualità di speaker i giornalisti Simona Poggianti e Fabrizio Pucci. “Personalmente – dice il presidente del Comitato organizzatore Coppa Risi’atori Luca Ondini – rappresento un gruppo di volontari, quelli della cantina del Borgo Cappuccini. Abbiamo cercato di arricchirla negli anni per semplificarla e renderla sempre più appetibile. E oggi, grazie all’importante abbinamento col Lem, siamo diventati una manifestazione con connotati di livello nazionale”. Come lo scorso anno, infatti, la gara dei gozzi a 10 remi verrà ripresa integralmente grazie ai droni messi a disposizione dalla Fondazione Lem. Le immagini verranno trasmesse in diretta web sul sito visit-livorno.it, in diretta social sui canali Facebook di Visit Livorno, Gare Remiere Livorno, Fondazione Lem e Comune di Livorno e in diretta tv su Granducato Tv (canale 15 del digitale terrestre). E per coloro che la seguiranno dagli scali Novi Lena ci sarà una novità. “Sono 7 i professionisti della comunicazione – dice il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti – interamente dedicati al lavoro sulle gare remiere: giornalisti, fotografi e videomaker. Una potenza di fuoco notevolissima che mettiamo a disposizione per la promozione turistica della città. La gara come detto verrà ripresa integralmente dai droni, con una novità: oltre allo schermo gigante in piazza Mazzini ci sarà un secondo ledwall lato scali Novi Lena, che verrà acceso gli ultimi 15 minuti, per permettere di seguire la diretta senza perdersi niente. In questa maniera gli scali diventeranno una tribuna naturale dal fascino straordinario”.

Condividi: