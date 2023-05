Gare remiere, un team di comunicazione per il trittico in diretta streaming

Fondazione Lem presenta il "Progetto Gare Remiere", Tramonti: "La tradizione sportiva livornese come attrattiva turistica". Telecronisti, fotografi, social media manager e video maker formeranno la squadra che promuoverà le tre principali gare remiere sui canali social di Fondazione Lem. E la diretta della Barontini verrà trasmessa anche in lingua inglese su Visit Tuscany

di Giulia Bellaveglia

“Progetto gare remiere – la forza della tradizione” è il titolo della nuova e bella iniziativa promossa da Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea e relativa, per il momento, al cosiddetto “trittico” (Coppa Barontini, Coppa Risi’atori e Palio Marinaro). Obiettivo, rilanciare il mondo remiero livornese quale strumento di promozione turistica dell’intera città e realizzare un brand unico per promuovere l’intera stagione remiera. “L’idea – spiega il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti – è quella di utilizzare lo sport come attrattiva turistica. Un’operazione che in realtà aveva già preso piede nei due anni scorsi grazie alle riprese da drone e alla contemporanea trasmissione su maxischermo, tv e canali social per quanto riguarda la Coppa Risi’atori, nel 2021 e nel 2022, e la Coppa Barontini nel 2022. Quest’anno siamo riusciti a coinvolgere anche il Palio Marinaro. L’obiettivo futuro è ovviamente quello di estendersi il più possibile a qualsiasi evento del settore”. D’ora in poi, tante saranno le figure a disposizione per la promozione delle tre principali competizioni remiere: telecronisti, fotografi, social media manager e video maker. “Una vera e propria messa a sistema – afferma il sindaco Luca Salvetti – di un’azione promozionale organica che punta a favorire l’incoming turistico. Qui c’è la voglia di fare e soprattutto di raccontare le gare remiere non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal lato storico, tradizione e appunto, turistico”. Tutte e tre le gare del trittico verranno trasmesse in diretta Fb e Ig sulla pagina Fondazione Lem e, grande novità del 2023, la Barontini verrà trasmessa in diretta streaming in lingua inglese su Visit Tuscany (accreditato di 500mila contatti), il sito ufficiale della destinazione Toscana. “Una strategia comunicativa – commenta l’assessore al turismo Rocco Garufo – e promozionale perfetta. L’idea, partita con la prima edizione di Straborgo nel 2021, fu inizialmente un rischio, perché non era mai stata realizzata e perché partì in piena pandemia. In realtà tutto ha funzionato al meglio, fino alla messa a sistema che vediamo oggi, frutto di una strategia comune di intenti tra Fondazione, amministrazione e presidenti dei comitati organizzatori delle tre competizioni in questione”.

