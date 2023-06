La storia del Palio Marinaro nell’ultimo libro di Gavazzeni

Il libro “Palio - Storia del remo livornese” è un vero e proprio viaggio nella "regina" delle gare remiere “dai chicchi di menta ai Palii del duemila” come recita il sottotitolo. "La mia passione per il remo livornese è seconda soltanto al calcio. Questo libro va letto con grande attenzione perché racconta anche il lavoro e il sacrificio che sta dietro le quinte di questa bellissima festa cittadina

di Giulia Bellaveglia

Grande successo per la conferenza stampa dedicata alla presentazione del libro “Palio – Storia del remo livornese” di Alberto Gavazzeni, messo sul mercato da Studio Eurobudget. Un vero e proprio viaggio nelle vicende della gara remiera regina, “dai chicchi di menta ai Palii del duemila”, come recita il sottotitolo del testo. “Un prodotto – spiega l’autore di fronte ad una sede del Palio Marinaro gremita tra ospiti ed istituzioni – che ho potuto realizzare dopo essermi interessato per 35 anni delle gare remiere. Questa è una produzione che, com’è ovvio, non contiene tutta la storia, ho necessariamente dovuto operare una selezione per questione di spazi. I personaggi però sono tanti, alcuni hanno vogato, altri sono legati al mondo remiero per altre questioni. Ho poi privilegiato le gare più lontane nel tempo cercando di ponderare la bilancia tra la pura cronaca e gli aneddoti”. “La mia passione per il remo livornese – commenta il sindaco Luca Salvetti – è seconda soltanto al calcio. Ecco perché reputo questo un libro che va letto con grande attenzione e che racconta anche il lavoro e il sacrificio che sta dietro le quinte di questa bellissima festa cittadina”. Accanto a loro non può mancare il presidente del Comitato organizzatore del Palio Marinaro Maurizio Quercioli. “Un bel regalo – dice – che apprezzo tanto perché lo si può sfogliare e tenere per le mani, in un’epoca sempre più social. I libri sul Palio, non bastano mai, per ricordare una tradizione che ha portato il pane su tante tavole di famiglie livornesi”. “Questo è per me – spiega l’editore Alessio Cavallini – come il coronamento di un sogno. Oltre 35 anni di pubblicazione su questo tema, che arrivano oggi ad una sorta di ciliegina sulla torta che mi emoziona davvero tantissimo”. Il volume, sarà presentato alla presenza dell’autore mercoledì 28 giugno alle 18.30, negli spazi della galleria d’arte Extra Factory, dove sarà possibile acquistarlo anche in futuro. L’evento sarà preceduto dall’inaugurazione della mostra fotografica “Aspettando il Palio Marinaro” di Andrea Dani.

Condividi: