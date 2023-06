Maxischermi, streaming e droni per la 54esima Coppa Barontini

Sabato 17 giugno, alle 20 i gozzi a 4 remi (juniores e femminile) e alle 22.30 i 10 remi. Tre maxischermi e diretta streaming sulle pagina Facebook Visit Livorno, Gare remiere e Fondazione Lem. Traduzione simultanea della diretta in lingua inglese sulla pagina Facebook di Visit Tuscany

di Giulia Bellaveglia

È universalmente riconosciuta come la gara remiera più affascinante tra le cinque attualmente esistenti. Un vero e proprio slalom sull’acqua tra ponti e strettoie lungo i Fossi Medicei del centro storico, in memoria del comandante partigiano Ilio Barontini. La Coppa Barontini torna, sabato 17 giugno, per la sua 54esima edizione. A sfidarsi per primi, a partire dalle 20, saranno i gozzi a 4 remi delle categorie juniores e femminile per il Trofeo Edda Fagni (un percorso di 980 metri con partenza da piazza Cavour e arrivo sugli scali Delle Cantine), a cui seguirà lo spettacolo “Musica sull’acqua” in collaborazione con il Teatro Goldoni e il Conservatorio Mascagni, mentre alle 22.30 sarà la volta dei 10 remi, con il consueto percorso di 3mila e 200 metri (inizio e fine di fronte al prato della Fortezza Nuova) e partenza in ordine inverso all’arrivo dell’ultima Coppa Risi’atori. Premiazioni previste per le 23.30.

“Un pezzo di storia – commenta il sindaco Luca Salvetti – proposto con il massimo dell’attenzione all’interno di un contesto molto più ricco e variegato come quello di Aspettando la Barontini”. “Per quest’anno – dice la presidente del comitato organizzatore Monica Bellandi – abbiamo previsto un vero e proprio spettacolo, nel nome di tutto ciò che questa Coppa significa. Ci tengo a sottolineare l’enorme collaborazione da parte di tutte le sezioni nautiche, che si sono prestate per qualsiasi cosa”.

Anche per il 2023, grazie all’impegno della Fondazione Lem, l’evento verrà ripreso attraverso i droni in tutte le sue parti. La cronaca sarà affidata ai giornalisti Simona Poggianti e Fabrizio Pucci, mentre la parte storica sarà a cura di Francesca Sorrentino.

“Trasmetteremo tutte le sfide su tre maxischermi – spiega il responsabile eventi del Lem Adriano Tramonti – due in Falsabraga e uno sul ponte di via Borra, nei pressi di piazza dei Domenicani, che per l’occasione sarà chiuso al traffico. A questi si aggiunge la diretta streaming visibile su Granducato Tv e sulle pagine Facebook Visit Livorno, Gare remiere e Fondazione Lem. Grande novità sarà la traduzione simultanea della diretta in lingua inglese, a cura di Frida Ruggiero, che verrà trasmessa sulla pagina Facebook di Visit Tuscany. In via di definizione anche un probabile collegamento con gli Stati Uniti”.

“Ritengo la Barontini un banco di prova superato – commenta l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – Un elemento su cui abbiamo investito molto per le tradizioni che si porta dietro e che è stata una delle cose più proficue degli ultimi anni”. La manifestazione è arricchita dalla rivista ufficiale, Il Serrate, edita da Studio Eurobudget.

