Meeting di Canottaggio, medaglia d’argento per Alberto (VVF Tomei)

Alberto Magagnini è giunto sul secondo gradino del podio nel singolo ragazzi

Sabato e Domenica appena trascorsi si è svolto il Secondo Meeting Nazionale di canottaggio a Piediluco sede del Centro remiero della Federazione Italiana Canottaggio. Il fior fiore del canottaggio italiano si è dato battaglia con l’obiettivo di conquistare un posto in squadra nazionale per i prossimi appuntamenti internazionali. Il singolista senior Edoardo Benini del Tomei, che aveva fatto ben sperare in avvio di stagione, non ce l’ha fatta ad esprimersi al meglio delle sue possibilità non superando le fasi eliminatorie, complice anche una interruzione della preparazione per motivi di salute nelle settimane precedenti la gara, mentre un grande risultato per il Gs VVF Tomei di Livorno è giunto da Alberto Magagnini giunto sul secondo gradino del podio nel singolo ragazzi. Risultato tutt’altro che scontato vista l’agguerrita concorrenza dei pretendenti al podio. Il giovane sculler livornese ha dovuto superare, prima la selezione regionale e poi la concorrenza di ben 24 avversari passando da qualificazioni e da una semifinale combattuta. Dopo una prima parte di gara di attesa ha sfoderato una forte progressione in un finale incerto che gli ha consentito di agguantare un prestigioso argento. Perseveranza e giusta concentrazione fanno ben sperare per i prossimi campionati italiani ragazzi che si svolgeranno sempre a Piediluco nel mese di giugno.