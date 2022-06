Palio Marinaro. Tutte le novità della competizione che chiude la stagione

Sabato 2 luglio a partire dalle 18.30. Quasi certa l'Amerigo Vespucci come sfondo del campo di gara. Sorteggi per le boe venerdì 1° luglio e premiazioni domenica 3 luglio negli spazi dell'Arena Astra

di Giulia Bellaveglia

Sembrava impossibile, ma ce l’abbiamo fatta. La prima stagione della gare remiere completa post pandemia, si avvia alla conclusione. Dopo i successi delle competizioni non principali del calendario remiero (Liberazione e Santa Giulia) e quelli dei pilastri (Risi’atori e Barontini) arriva ora la ciliegina sulla torta: il Palio Marinaro tornerà a far parlare di sé sabato 2 luglio a partire dalle 18,30, come di consueto, negli spazi antistanti la Terrazza Mascagni (la data di riserva in caso di maltempo è programmata per il giorno successivo).

“Avevamo previsto la partenza per le 18, ma a causa del caldo intenso abbiamo deciso di posticiparla di mezz’ora”, spiega Silvia Ghelardi del Comitato organizzatore Palio Marinaro. In forse c’è una bella possibilità. “La notizia non è certa, ma è sicura al 99%. Attraverso una serie di accordi potremmo essere riusciti a far sì che lo scenario dietro al campo di regata sia l’Amerigo Vespucci – spiega il sindaco Luca Salvetti – Per il resto, siamo all’epilogo di una stagione che quando abbiamo deciso di mettere in piedi in balia dell’entusiasmo nostro e di quello delle Cantine, non avevamo la certezza che potesse funzionare causa Covid. Tutto è invece andato per il meglio, c’è una sezione nautica che sta dominando, ma altre che sono pronte a fare lo scherzetto”.

Un’altra delle novità riguarda invece il campo di regata.

“Per evitare 42 cambi, alle boe di virata saranno presenti le bandiere dell’alfabeto marinaresco e non più quelle proprie di ogni rione. Una scelta che ci consentirà di risparmiare tempo”, afferma Luca Marconi, presidente del Comitato toscano della Federazione italiana di canottaggio a sedile fisso.

Intatti dalla Barontini gli equipaggi partecipanti. Per quanto riguarda il programma infatti a dare il via alla manifestazione saranno gli armi femminili con 5 barche in gara, poi sarà la volta degli juniores che parteciperanno in 7 ed infine il gran clou dei 10 remi. Le gozzette a 4 remi si sfideranno su un percorso di 1000 metri con una virata, mentre i gozzi a 10 percorreranno 2000 metri con 3 virate. Le boe di partenza saranno sorteggiate venerdì 1° luglio. Il tutto sarà visibile anche in diretta sul canale di Granducato Tv. A debuttare come speaker della manifestazione saranno Simona Poggianti e Fabrizio Pucci. Come di consueto, inoltre, la competizione è accompagnata dalla rivista correlata e gratuita edita da Studio Eurobudget. Per quanto concerne invece le premiazioni, queste avranno luogo domenica 3 luglio a partire dalle 21.15 negli spazi dell’Arena Astra, alle quali seguirà un’esibizione del The Joyful Gospel Ensemble.

