Torna dopo due anni di stop la Coppa Barontini. La presidente: “Dedicata ai giovani”

Adesso è ufficiale. La Coppa Barontini tornerà sulla scena delle gare remiere labroniche dopo due anni di assenza a causa della pandemia che ha bloccato molte attività sportive. L’ultima edizione, targata 2019, fu vinta dall’equipaggio del Venezia (nella foto). Adesso si torna in acqua. La data è già stata scelta. Ad annunciarlo a QuiLivorno.it è proprio la neo presidente dell’Associazione Coppa Barontini, Monica Bellandi, che lo scorso ottobre ha preso in mano il testimone da Claudio Ritorni. “Abbiamo stabilito la data del 25 giugno come data in cui si accenderanno nuovamente le luci sulla gara della Coppa Barontini, chiaramente pandemia permettendo, sperando che le normative anti-Covid che saranno in vigore fra qualche mese non fermeranno questa nostra decisione. Il calendario delle gare remiere, se confermato, dovrebbe prevedere due settimane prima, l’11 giugno, la Risi’atori e il 2 luglio il Palio Marinaro. E’ importante tornare in acqua dopo due anni di stop – ha commentato Bellandi – Ed è importante anche sapere che questa manifestazione, quest’anno, sarà legata ad un tema, che non posso ancora anticipare perché ancora non è definito nella fattispecie, ma che vedrà delle iniziative collaterali di interesse e di valorizzazione per i giovani, che siano sportivi o meno rispetto alla voga, anche perché è bene ricordarlo, senza giovani non esisterebbero gare sportive”.