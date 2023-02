Torna “Il Propeller incontra…”. Si parta con il mondo del Palio Marinaro

Inizierà ufficialmente lunedì 20 febbraio, con un panel dal titolo “Le Gare Remiere ed il Palio Marinaro. Narrazioni storiche ed attuali”, il ciclo di eventi “Il Propeller incontra…”, promosso dal Propeller Club di Livorno con l’obiettivo di stimolare il confronto e il dibattito intorno al porto, alle sue attività ed alle città connesse al mondo portuale (Livorno inclusa) che vantano una notevole tradizione marinaresca. Il nuovo palinsesto promosso dal Club Labronico – già annunciato informalmente ai soci del Club in occasione dell’ultimo ritrovo conviviale tenutosi nel mese scorso – sposa altresì l’idea di creare un vero e proprio sistema tra il mondo educativo e di istruzione con quello del lavoro.

“Iniziamo con questo primo incontro la nuova serie di eventi su cui stiamo lavorando da tempo – spiega la presidente del Propeller Club di Livorno, Maria Gloria Giani Pollastrini – Il nostro intendimento è quello di far sì che il Propeller diventi sempre più punto di riferimento per l’intero cluster marittimo e per tutti i cittadini che, a vario titolo e con diverse qualifiche, si rapportano con il porto e le sue sfaccettature, da quelle legate all’attività vera e propria dello scalo, ovvero la movimentazione di merci e passeggeri, per arrivare alla cultura e alle manifestazioni collaterali che affondano le loro origini negli anni e che contraddistinguono la nostra città nel panorama globale. Appuntamenti che saranno anche l’occasione giusta per rinsaldare il legame, forte ma non sempre facile, fra la città e il suo cuore pulsante, appunto il porto: i nostri eventi saranno un punto di incontro, un aggregatore di idee e, perché no, un incubatore di possibili soluzioni da sottoporre poi alle Autorità”.

Il primo appuntamento ufficiale sarà appunto lunedì 20 febbraio alle 18,30 presso lo Yacht Club e vedrà l’intervento del sindaco di Livorno Luca Salvetti che premierà gli atleti vincitori dell’edizione 2022 del Palio Marinaro. A stimolare il dibattito, prima della tradizionale cena conviviale, saranno quindi Monica Bellandi, Presidente dell’Associazione Coppa Barontini, e Maurizio Quercioli, Presidente del Comitato Organizzatore del Palio Marinaro.

A valle di questo, seguiranno altri “Il Propeller incontra…”, il cui calendario è in fase di ultimazione e che vedranno la presenza dei protagonisti della vita portuale e cittadina di Livorno e di rilievo nazionale.

