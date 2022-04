Torna il Trofeo Liberazione, ecco l’ordine di partenza

La coppa, che apre le stagione delle gare remiere, vedrà gli equipaggi sfidarsi in Darsena Nuova. Il sindaco: "La gara ha valori che rappresentano la base della città"

di Giulia Bellaveglia

Torna, dopo due anni di assenza, il consueto Trofeo della Liberazione, giunto alla sua 6° edizione e promosso dal Comune di Livorno, dalle 8 sezioni nautiche e dai tre comitati delle gare remiere (Barontini, Palio e Risi’atori). L’evento, previsto – ovviamente – per lunedì 25 aprile a partire dalle 15 negli spazi della Darsena Nuova, vedrà sfidarsi 3 equipaggi per il femminile e 6 per il minipalio, entrambi con i 4 remi e su un percorso di circa 600 metri, e tutte le Cantine per i 10 remi su circa 800 metri. “Cominciamo ufficialmente col primo dei cinque appuntamenti che abbiamo individuato, confermato e riproposto – dice il sindaco Luca Salvetti – Una gara che ha tradizioni ed un riferimento a valori che rappresentano la base della città: Resistenza, Liberazione e voglia di libertà di cui il mondo del remo è spesso interprete. Poi c’è la parte agonistica: le Cantine fremono, i ragazzi si sono allenati tantissimo e c’è la possibilità di sfogarsi andando incontro al primo confronto stagionale e alla prima occhiata ai cronometri”. Questo il sorteggio effettuato (nel corso della conferenza stampa di presentazione) per le partenze sotto al ponte girevole e per il giro delle boe, nord o sud. Per i 10 remi prima batteria nord Venezia/sud Ardenza, seconda batteria nord Borgo/sud Salviano, terza batteria nord Labrone/sud San Jacopo e quarta batteria nord Ovosodo/sud Pontino. “Una sfida in batterie da 2 a confronto diretto – spiega Michele De Martino, vice presidente del Comitato organizzatore Palio Marinaro – Semifinale a 4 e poi la finale. Una manifestazione messa su in tempi brevi, una sana competizione che rappresenta lo spirito di questo trofeo”. Per il minipalio si parte con nord Pontino/sud Labrone, poi nord Venezia/sud Salviano ed infine nord Ovosodo/sud Borgo. Il miglior tempo tra gli esclusi verrà ripescato per la semifinale. Le atlete di Labrone, Ovosodo e Salviano si affronteranno invece in una gara a cronometro. Le due imbarcazioni che realizzeranno i tempi più brevi si sfideranno poi per il primo posto. Per ragioni di tempistica non verrà invece eseguita per nessuna categoria la gara per la definizione del terzo posto, che sarà assegnato ex aequo ai due esclusi dalla finale. “Una manifestazione resa possibile dall’unione dei tre Comitati e dalle 8 sezioni nautiche, che hanno lavorato con uno spirito di unione incredibile” aggiunge Luca Ondini, presidente del Comitato organizzatore Coppa Risi’atori. Presenti, alla conferenza stampa, Maurizio Quercioli presidente del Comitato organizzatore Palio Marinaro, Dino Lorenzini in rappresentanza delle sezioni nautiche e Luca Marconi, presidente del Comitato regionale della Federazione italiana canottaggio a sedile fisso.