Trofeo Edda Fagni. Le “bimbe” dell’Ovosodo sono inarrestabili e conquistano il quarto successo del 2022. Tra i “piccoli” trionfa il Venezia

Tra le donne sorprende un Labrone che, per la prima volta, conquista il secondo posto superando il Borgo. Tra i giovani bene il Borgo (secondo posto) e bronzo per il Pontino

di Giulia Bellaveglia

Nella prima parte della serata è andato in scena il Trofeo Edda Fagni (foto Andrea Dani), l’evento collaterale alla Coppa Barontini dedicato alle gozzette a 4 remi: per il femminile a sfidarsi sono 5 equipaggi su un percorso di 950 metri con partenza da piazza Cavour. Il risultato è praticamente una replica della stagione in corso; a trionfare, per la quarta volta consecutiva nel 2022, sono le “bimbe” dell’Ovosodo con il tempo di 5’, 23’’ e 3. Ma i colpi di scena non finiscono qui: le ragazze del Labrone superano, per la primissima volta, le bianconere del Borgo (5’, 48’’ e 8) e, per 4 secondi di vantaggio, conquistano la medaglia d’argento in 5’, 44’’ e 6. Segue il Salviano con 6’, 3’’ e 4 e chiude il San Jacopo, per la prima volta in gara con un armo femminile in questa stagione, con 7’, 26’’ e 6. Per i giovanissimi (categoria juniores) il tratto da percorrere è lo stesso ma gli equipaggi in gara sono ben 7, o meglio 6, l’Ardenza partecipa fuori gara a causa di alcuni problemi burocratici. L’esito della Coppa Risi’atori si inverte e a trionfare è il Venezia in 5’, 13’’ e 9, seguito dal Borgo che si stacca di soli 2 secondi (5’, 15’’ e 2). Medaglia di bronzo per i ragazzi del Pontino (5’, 19’’ e 6). In coda ci sono Labrone (5’, 39’’ e 14) e Ovosodo (5’, 42’’ e 3). A concludere la classifica il Salviano in 5’, 54’’ e 4. (notizia in aggiornamento)

