Trofeo Liberazione, il Borgo conquista il primo successo stagionale

Inizio di stagione con il botto per l'armo bianconero che vince in finale contro l'Ardenza. Nel femminile trionfa l'Ovosodo e nel minipalio vince il Venezia

di Giulia Bellaveglia

Arriva il primo successo stagionale per il Borgo Cappuccini. Inizia alla grande il Costante Neri che trionfa al debutto battendo in finalissima l’Ardenza.

Torna così, dopo due anni di assenza, il consueto Trofeo della Liberazione, giunto alla sua 6° edizione e promosso dal Comune di Livorno, dalle 8 sezioni nautiche e dai tre comitati delle gare remiere (Barontini, Palio e Risi’atori). L’evento si è svolto lunedì 25 aprile a partire dalle 15 negli spazi della Darsena Nuova, e ha visto sfidarsi 3 equipaggi per il femminile e 6 per il minipalio, entrambi con i 4 remi e su un percorso di circa 600 metri, e tutte le Cantine per i 10 remi su circa 800 metri. La modalità di gara prevista è stata quella a scontri diretti eliminatori.

Nel femminile ha trionfato l’Ovosodo, secondo l’equipaggio del Salviano e terzo il Labrone. Nel minipalio vince il Venezia che batte la concorrenza in finale del Borgo e poi Salviano e Labrone.

Nei 10 remi, come anticipato, arriva la prima vittoria stagionale dell’armo del Borgo Cappuccini che vince lo scontro diretto finale contro l’Ardenza. Terzo posto a pari merito per Labrone e Ovosodo.