Gavorrano – Us Livorno 1915, Fossati: “Vogliamo i tre punti, l’esodo dei tifosi ci rende orgogliosi”

Il mister amaranto Fabio Fossati

Amaranto di scena al Malservisi-Matteini di Follonica contro i rossoblu primi in classifica (+2 da Luci e compagni) e reduci da tre vittorie di fila. Match di capitale importanza per Luci e compagni, seguiti da oltre 1000 tifosi (sold out il settore ospiti). In dubbio Rossetti, scalpita al suo posto Luis Henrique. Torna Schiaroli dalla squalifica, non si toccano Camara, Nardi, Bellini e Giordani

di Lorenzo Evola

Lasciato alle spalle il pareggio interno nel big match di domenica scorsa contro la Pianese, la ventisettesima giornata del campionato di Serie D propone agli amaranto un altro, delicato, scontro diretto. Ad attendere Luci e compagni al “Matteini” ci sarà infatti quel Follonica Gavorrano reduce da tre vittorie consecutive (quattro considerando il turno di Coppa Italia Serie D) e issatosi nel frattempo in vetta alla classifica approfittando dell’1-1 maturato al Picchi proprio tra gli uomini di Fossati e i bianconeri di Prosperi. Un esame assolutamente da non fallire per i labronici, lontani parenti della scialba versione vista fino all’inizio dell’anno nuovo e oramai reinseriti a pieno nella corsa al titolo grazie al trend più che positivo (tredici punti in cinque gare) dell’ultimo mese e mezzo, frutto certamente della cura Fossati e – va detto – di qualche episodio favorevole. La distanza dal primo posto è minima (due punti), restano ancora sette turni prima del traguardo, ma quello di domani, senza troppi giri di parole, sarà lo snodo cruciale del cammino del club di patron Esciua. A testimonianza del momento clou della stagione, l’esodo dei tifosi, pronti ad invadere i gradoni del Matteini (sold out il settore ospiti) per non far mancare il proprio supporto alla squadra. Insomma la città pare davvero credere nel sogno chiamato Serie C. Agli amaranto il compito di mantenere accesa la fiammella della speranza in questo rush finale di campionato.

Capitolo formazione, mister Fossati dovrà far fronte alle condizioni non ottimali di Rossetti ma potrà contare sul recupero dalla squalifica di Schiaroli, il quale agirà con tutta probabilità al fianco di Tanasa e Savshak (o Carcani) nel terzetto arretrato. Da vedere il solito incastro delle quote, con Bellini, Nardi, Luci e Camara che sembrano comunque certi del posto. In attacco salgono le quotazioni di Luis Henrique dal 1’ al fianco di Giordani.

“Questo esodo dei nostri tifosi dimostra l’affetto clamoroso nei confronti di questi ragazzi – esordisce mister Fossati durante la consueta conferenza stampa pre match – e indubbiamente non può non renderci orgogliosi. Sarà una partita difficile, perché l’avversario è di tutto rispetto e la classifica lo dimostra. Hanno una rosa ampia e importante, mercoledì in Coppa Italia hanno vinto variando alcuni uomini, quindi non credo che arriveranno a corto di energie. Abbiamo lavorato tanto in settimana, su di noi e su di loro, poi il campo come sempre parlerà. Match spartiacque del campionato? Io non credo, esclusa la prossima ci saranno ancora sette tappe da percorrere, quindi è presto per etichettare quella di domani come la gara decisiva della stagione. Un pareggio potrebbe bastare? Il pareggio non va mai bene, poi se la prestazione ci porterà al pareggio ne prenderemo atto ma il nostro obiettivo è quello di tornare a casa con i tre punti, anche nel rispetto dei tanti tifosi che ci seguiranno”.

Sui singoli: “Contro la Pianese abbiamo adottato un assetto inedito in difesa, con Curcio e Carcani al fianco di Tanasa, una mossa che secondo me ha dato i suoi frutti quindi valuteremo se riproporla, anche se il rientro di Schiaroli e quello quasi completo di Brenna ampliano il ventaglio delle possibili soluzioni. Rossetti? La sua è una situazione un po’ in dubbio, vedremo domani al risveglio come sta. Il reparto offensivo è piuttosto attrezzato e ci permette di variare diverse soluzioni sia dall’inizio che a gara in corso. Sulla squalifica? Chiaramente non mi fa piacere non essere in panchina, mi dispiace e non mi aspettavo la doppia squalifica, ma abbiamo lavorato bene in settimana a livello comunicativo con tutto lo staff, quindi non sarà una problematica particolare, ecco”.

