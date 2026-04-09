Gianmarco Menicagli convocato in nazionale under 15

Foto Empoli F.C. che ringraziamo per la disponibilità

Grande orgoglio e soddisfazione per l’Academy Livorno Calcio

Congratulazioni a Gianmarco Menicagli, livornese classe 2011, convocato dalla Nazionale Under 15 per uno stage di due giorni in programma l’8 e il 9 aprile al Centro Coni di Tirrenia. Grande orgoglio e soddisfazione per l’Academy Livorno Calcio dove il giovane, attuale centrocampista dell’Empoli, è cresciuto calcisticamente: “A Gianmarco e alla sua famiglia i nostri più sinceri complimenti e un grandissimo in bocca al lupo per questa straordinaria nuova avventura”

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