Gran Galà del Pattinaggio, sabato evento al Modigliani Forum

L’appuntamento è per sabato 2 dicembre alle 20.30 al Modigliani Forum di Livorno per la prima edizione del Gran Galà del Pattinaggio artistico labronico

Il Comitato Uisp Terre Etrusco Labroniche organizza una serata di beneficenza in favore dell’associazione Onlus Amicodivalerio, nata per dare sostegno e speranza ai bambini affetti da patologie oncologiche cerebrali. L’appuntamento è per sabato 2 dicembre alle 20.30 al Modigliani Forum di Livorno per la prima edizione del Gran Galà del Pattinaggio artistico labronico. Sarà una serata ricca di iniziative: oltre alle bravissime pattinatrici livornesi, pronte a stupire il pubblico con le loro esibizioni, ci saranno infatti anche alcuni ragazzi della scuola di canto Wos Academy 2.0. L’evento è organizzato in collaborazione con il Centro Medicina dello Sport G.P. Ferretti di Livorno e con le società La Cigna Gymnasium, La Rosa, La Stella ed Etruska. Alcune di queste società si sono, ancora una volta, rese grandi protagoniste nel mese di novembre in occasione dei regionali dei Gruppi Folk svoltisi in provincia di Siena. Motivo in più per non mancare il 2 dicembre al Modigliani Forum e assistere a uno spettacolo che abbinerà la qualità delle esibizioni all’obiettivo della solidarietà. Saranno quaranta i collettivi presenti, per un totale di circa 300 atleti e atlete, oltre agli otto cantanti partecipanti.

L’evento è stato presentato lunedì 27 novembre nella Sala cerimonie di Palazzo Comunale, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e di Daniele Bartolozzi (presidente Uisp Terre Etrusco-Labroniche) Ilaria Stefanini (responsabile Grandi eventi Uisp Terre Etrusco-Labroniche), Alessandro Santillo e Dario Giacomelli (Biolabor), Alessandro Aureli, Giusy Lo Giudice e Manuela Magri (associazione Onlus Amicodivalerio). «Il pattinaggio è uno degli sport più frequentati, più partecipati a Livorno e l’idea che ha avuto UISP del Gran Galà del pattinaggio labronico ci è subito piaciuta – afferma Luca Salvetti -, tant’è vero che abbiamo pensato di coinvolgere il Modigliani Forum come luogo ideale. Questo perché ci consentiva di continuare in questo 2023 il percorso che ha visto in quella struttura bellissima tanti eventi significativi, dalla nazionale di basket alla finale di coppa di volley femminile, ci abbiamo portato davvero migliaia di persone, e anche il pattinaggio è giusto che trovi spazio in questa bellissima sede». Queste invece le parole di Daniele Bartolozzi: “Oltre al grande lavoro fatto per organizzare il Gran Galà, ci sono i principi che rispecchiano la mission della Uisp, ovvero che lo sport è per tutti. Sabato al Modigliani Forum ci sarà una raccolta fondi per l’associazione Onlus Amicodivalerio; abbiamo messo insieme lo sport di base, la solidarietà e realtà commerciali cittadine. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa e l’Amministrazione comunale per averci dato ascolto. Questa è un’altra tappa del nostro percorso, continueremo a porre all’attenzione le necessità dello sport di base”.

Il programma – Ad aprire la serata sarà la giovane cantautrice livornese Violet, che si esibirà in un brano di un grande cantautore italiano. Già nota al grande pubblico per la sua partecipazione al talent show The Voice of Italy nel 2019, Violet è un’artista dallo stile vario, derivato da un misto fra gli anni spesi in conservatorio, quelli in cui ha fatto parte di un coro gospel e la passione per ogni genere musicale. A seguire, dopo la sfilata di tutte le società e i protagonisti dell’evento, si partirà con le esibizioni di pattinaggio, capaci di spaziare tra tematiche, atmosfere e coreografie diverse, tutte interessanti da seguire. I numeri delle atlete e degli atleti partecipanti saranno intervallati dalle esibizioni canore degli allievi e delle allieve della scuola di canto Wos Academy 2.0 di Livorno, come Maeve, La Pard, Kevin Pelledoro, Etesi e altri da scoprire. Ognuno di loro porterà un proprio inedito da far ascoltare al pubblico, che si spera accorra numeroso sulle tribune del Modigliani Forum, sia per godere dello spettacolo, sia per contribuire alla nobile causa per cui è stata organizzato questo evento, ossia sostenere l’associazione Onlus Amicodivalerio. “Donare alla ricerca è come donare alla vita”: questo lo slogan della manifestazione, che avrà accesso libero per il pubblico, che potrà dare un contributo volontario per la finalità dell’evento stesso.

