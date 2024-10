Grande presenza di giovani atleti livornesi al Trofeo Coni in Sicilia. Tutti i nomi

Il delegato Coni Provinciale Gianni Giannone: "Una folta presenza di atleti della nostra provincia soprattutto in sport meno conosciuti, a dimostrazione di una grande vitalità dello sport, di tante discipline grazie alla passione dei tanti dirigenti e tecnici delle nostre società"

Partito il Trofeo Coni 2024, la principale manifestazione di tutti gli sport, che quest’anno si svolge a Catania e Palermo dove anche quest’anno la rappresentativa toscana sarà con tantissimi ragazzi/e under 14 a dimostrazione di una grande vitalità dello sport nella nostra provincia.

Ma ecco i nomi: Fiorani Riccardo e Tascini Vittoria del Canoa Club Livorno, Moscatiello Davide, Palumbo Andrea, Battaglini Demian e Damari Clara per il Circolo Dama Livornese, Magnelli Leonardo per l’ Accademia dello sport, Damonte Christian, Bertocchi Nicola, Bargelli Anna e Bertocchi Giulia per la Ninja Cave, Mekkaoui Jamal, Grassi Linda e Rossi Francesco per la Lega Navale di Piombino, Mauro Niccolò per la Elba Bike, De Ponte Matteo per la Spes Fortitude, Acunzo Andrea e Papi Diego per la Trappers Cecina, Meli Elisabetta e Vittoria per il Golf Club Castelfalfi, Giari Noemi Luna per la Peter Pan, Di Chiara Adele per la Budokan Portuali, Grasso Alessia per Gli archi del grande falco, Natale Ginevra per il Circolo Nautico Livorno, Viti Greta per la Libertas Livorno scacchi, , Sparapani Adelia per il Tiro a volo Cecina, Rossi Carlotta per il Tennis Tavolo Livorno, Personi Aurelie Bianca Maria per il Circolo scherma Fides, Menici Lucrezia dell’ Accademia del Circolo Scherma Navacchio, Rosa Marta dell’ Elba rugby. Inoltre faranno parte della rappresentativa in qualità di accompagnatori Michele Borghetti per la dama, Marconi Paolo per il sup, Cavicchioli Francesco per la vela, Ribecai Renato per la fossa olimpica, Fancelli Ivo per il pugilato, Falaschi Marco per la danza sportiva, Pellegrini Ilenia per la canoa, Lorenzo Forti per il basket.

“Una folta presenza di atleti della nostra provincia – ha commentato il delegato Provinciale Coni Gianni Giannone – soprattutto in sport meno conosciuti, a dimostrazione di una grande vitalità dello sport, di tante discipline grazie alla passione dei tanti dirigenti e tecnici delle nostre Società che svolgono una grande attività meritoria, ora non c’è che attendersi che questi ragazzi ritornino a casa felici e con un ricordo indelebile di questa grande e bellissima manifestazione dove ci sarà la presenza del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella a dimostrazione della grande importanza di tale evento rivolto ai giovani”.

