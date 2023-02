Grosseto-Us Livorno 1915, le ultime sulla formazione amaranto

Amaranto in cerca di continuità nel derby contro i biancorossi. Rientrano Benassi, Longo e Lucarelli, ancora out Greselin. Squalificato G. Neri, ci sarà Bruzzo in mediana al fianco di Luci. Conferme per Frati ed El Bakthaoui sulla trequarti, in attacco si rivedrà Lucatti

di Lorenzo Evola

Dopo il successo convincente contro il Città di Castello, è tornato a splendere un timido sole in casa amaranto. Perché se è vero che la distanza dalla prima della classe (Arezzo) resterà probabilmente incolmabile, la vittoria di domenica scorsa al Picchi ha riacceso quell’entusiasmo via via dissipatosi nella fase centrale del campionato, consolidando, tra l’altro, una classifica che vede, oramai, Luci e compagni in pianta stabile all’interno della griglia playoff. Mister Esposito, sembra aver trovato l’equilibrio giusto sia nel modulo che negli interpreti, adesso servirà fare quel passo in avanti lontano da casa, a partire già dal derby proposto dalla venticinquesima giornata contro il Grosseto di Cretaz e dell’ex Cretella. I biancorossi – invischiati in zona playout – non stanno attraversando il loro miglior momento (solo un punto nelle ultime tre gare) ma non sfigurarono nel match d’andata, deciso da un gol di Rodriguez, quando ancora sedeva sulla panchina amaranto Lorenzo Collacchioni. Altri tempi. Ma per uscire dallo Zecchini con i tre punti in tasca servirà ripetere quanto di buono è stato fatto nell’ultimo turno all’Ardenza.

Riguardo alla formazione mister Esposito dovrà sciogliere qualche dubbio. Vanno infatti verso il rientro Benassi, Longo e Lucarelli con il primo che reclama spazio nel trio di difesa a scapito di uno tra Giampà e Russo. Conferme in vista sulle fasce per Lorenzoni e Giuliani, mentre in mediana pesa la squalifica di Gian Marco Neri, oltre all’assenza di Greselin, il cui recupero non appare comunque troppo lontano. Probabile quindi che sarà Bruzzo a scalare al fianco di Luci, lasciando spazio sulla trequarti al duo composto da El Bakthaoui e Frati alle spalle di Lucatti. Resta, tuttavia, valida l’alternativa Mazzucca, con Bruzzo spostato più avanti a supporto di El Bakthaoui e Frati.

“Abbiamo certamente bisogno di trovare maggior continuità – esordisce il mister Vincenzo Esposito durante la conferenza stampa di presentazione del match -, sarà importante sfruttare l’energia positiva data da questo ciclo positivo di partite per continuare a portare a casa i risultati. Ultimamente ho visto una squadra più convinta dei propri mezzi e di questo sono contento ma non dobbiamo fermarci. Non guardo la classifica, ciò che ci preme soprattutto è riaccendere l’entusiasmo della piazza. Domani ci aspetta una partita non facile, troveremo una compagine che vuole reagire, ha cambiato allenatore di recente e può contare su elementi di valore. Anche il fattore campo non va sottovalutato, quello di domani ci permetterà di esprimere meglio le nostre caratteristiche a differenza di altri dove abbiamo faticato di più. Insomma, dovremo farci trovare pronti”. Sui singoli poi: “Frati è recuperato, non è stato un problema troppo serio per fortuna. Le assenze di Greselin e G. Neri? Sono due giocatori importanti ma ho una rosa che mi permette di optare per diverse soluzioni, vedremo domani. Lucarelli? Sta meglio, dopo un periodo di inattività avrà certamente bisogno di ritrovare la miglior condizione possibile, ha bisogno di tempo ma domani ci sarà”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Bruzzo, Luci, Giuliani; Frati, El Bakthaoui; Lucatti

