Gubbio – Us Livorno 0-0. Parità all’intervallo!

Sabato 29 Novembre 2025 — 14:08

Amaranto attesi al Barbetti contro i rossoblu, 11esimi in classifica e reduci dal pareggio in casa del Ravenna. Venturato lancia dal 1' Mawete e Baldi, conferma per il tandem Dionisi - Di Carmine

di Lorenzo Evola

Dopo il convincente successo casalingo contro la Torres, è di nuovo tempo di campionato per gli uomini di Venturato. La 16esima giornata del girone B di Serie C propone a Dionisi e compagni la trasferta in terra umbra contro i rossoblu di Di Carlo, capaci di bloccare la capolista Ravenna nell’ultimo turno. Un match non semplice per gli amaranto, chiamati a dare continuità per uscire dalla zona rossa. Venturato lancia dal 1′ Mawete e Baldi, conferma per il tandem Dionisi – Di Carmine.

Le formazioni ufficiali:

Gubbio (3-5-2): Bagnolini; Baroncelli, Di Bitonto, Signorini; Zallu, Djankpata, Rosaia, Carraro, Murru; Ghiraldello, Tommasini. All. Di Carlo
Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Antoni; Marchesi, Hamlili, Biondi; Peralta; Di Carmine, Dionisi. All. Venturato

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il primo tempo al Barbetti. Squadre ancora bloccato sullo 0-0 nonostante alcune nitide palle gol create

45'

Saranno due i minuti di recupero

42'

A terra Di Carmine gioco di nuovo fermo

40'

Dionisi sbaglia il servizio per Di Carmine, l’ex Verona applaude comunque l’iniziativa del compagno

37'

Antoni va sul fondo e crossa, deviazione e corner per gli amaranto

35'

Annullato un gol anche al Gubbio con Ghiraldello che batte Seghetti in contropiede, l’assistente alza però la bandierina vanificando tutto

30'

Rappresentazione dell'azione

Annullato il gol di Di Carmine! Il numero 13 trafigge Bagnolini con il destro dopo un rimpallo ma il guardalinee segnala il fuorigioco dell’attaccante amaranto

27'

Djankpata stacca di testa, Seghetti para centrale

25'

A terra Dionisi, gioco fermo

23'

Tocco errato di Rosaia, esce Seghetti che fa sua la sfera

20'

Rappresentazione dell'azione

Batti e ribatti in area sul corner seguente, si salvano gli amaranto in qualche modo

19'

Tommasini scappa via a Noce e calcia di destro, Seghetti mura

17'

Biondi appoggia per Peralta, sinistro debole dal limite, blocca Bagnolini

13'

 Rappresentazione dell'azione

Ancora Dionisi! Noce lancia l’ex Ternana che si accentra e calcia, attento Bagnolini che respinge

9'

Di Carmine tocca per Dionisi che spara di sinistro, blocca Bagnolini

6'

Rappresentazione dell'azione

Zallu! Destro al volo da posizione defilata, palla in curva. Prima chance per i padroni di casa

5'

Avvio confuso, tanti errori da entrambe le parti

Comincia il match al Barbetti!
