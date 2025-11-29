Gubbio – Us Livorno 0-0. Parità all’intervallo!
Amaranto attesi al Barbetti contro i rossoblu, 11esimi in classifica e reduci dal pareggio in casa del Ravenna. Venturato lancia dal 1' Mawete e Baldi, conferma per il tandem Dionisi - Di Carmine
Dopo il convincente successo casalingo contro la Torres, è di nuovo tempo di campionato per gli uomini di Venturato. La 16esima giornata del girone B di Serie C propone a Dionisi e compagni la trasferta in terra umbra contro i rossoblu di Di Carlo, capaci di bloccare la capolista Ravenna nell’ultimo turno. Un match non semplice per gli amaranto, chiamati a dare continuità per uscire dalla zona rossa. Venturato lancia dal 1′ Mawete e Baldi, conferma per il tandem Dionisi – Di Carmine.
Le formazioni ufficiali:
Gubbio (3-5-2): Bagnolini; Baroncelli, Di Bitonto, Signorini; Zallu, Djankpata, Rosaia, Carraro, Murru; Ghiraldello, Tommasini. All. Di Carlo
Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Antoni; Marchesi, Hamlili, Biondi; Peralta; Di Carmine, Dionisi. All. Venturato
Qui sotto la cronaca LIVE del match!
|
Termina il primo tempo al Barbetti. Squadre ancora bloccato sullo 0-0 nonostante alcune nitide palle gol create
|
45'
|
Saranno due i minuti di recupero
|
42'
|
A terra Di Carmine gioco di nuovo fermo
|
40'
|
Dionisi sbaglia il servizio per Di Carmine, l’ex Verona applaude comunque l’iniziativa del compagno
|
37'
|
Antoni va sul fondo e crossa, deviazione e corner per gli amaranto
|
35'
|
Annullato un gol anche al Gubbio con Ghiraldello che batte Seghetti in contropiede, l’assistente alza però la bandierina vanificando tutto
|
30'
|
Annullato il gol di Di Carmine! Il numero 13 trafigge Bagnolini con il destro dopo un rimpallo ma il guardalinee segnala il fuorigioco dell’attaccante amaranto
|
27'
|
Djankpata stacca di testa, Seghetti para centrale
|
25'
|
A terra Dionisi, gioco fermo
|
23'
|
Tocco errato di Rosaia, esce Seghetti che fa sua la sfera
|
20'
|
Batti e ribatti in area sul corner seguente, si salvano gli amaranto in qualche modo
|
19'
|
Tommasini scappa via a Noce e calcia di destro, Seghetti mura
|
17'
|
Biondi appoggia per Peralta, sinistro debole dal limite, blocca Bagnolini
|
13'
|
Ancora Dionisi! Noce lancia l’ex Ternana che si accentra e calcia, attento Bagnolini che respinge
|
9'
|
Di Carmine tocca per Dionisi che spara di sinistro, blocca Bagnolini
|
6'
|
Zallu! Destro al volo da posizione defilata, palla in curva. Prima chance per i padroni di casa
|
5'
|
Avvio confuso, tanti errori da entrambe le parti
|
Comincia il match al Barbetti!
Riproduzione riservata ©
