Guidonia – Us Livorno 0-2. Dionisi deluxe, gli amaranti tornano al successo lontano dal Picchi

Uomini di Venturato corsari al Città dell'Aria grazie ai timbri di Dionisi (migliore in campo) e Biondi nella ripresa. Tre punti che valgono oro per i labronici in termini di classifica, ma è la prestazione dell'intera squadra a convincere. L'ex Ternana Mvp, la difesa è impenetrabile. Bene Falasco all'esordio

di Lorenzo Evola

Un Livorno da esportazione. Gli amaranto tornano al successo dopo i due ko consecutivi contro Ternana e Juve e si rilanciano al di sopra della zona playout. Succede tutto nella seconda metà di gara. Mattatore del match l’ex Ternana che prima sblocca il risultato poco dopo l’ora di gioco con un destro di prima intenzione su assist di Marchesi, poi, non pago, serve un cioccolatino per Biondi, freddo nel trafiggere Avella a pochi istanti dal suo ingresso in campo. Nel finale il timido assalto dei laziali non sgretola il castello difensivo labronico, capace di reggere fino al triplice fischio. Prova di personalità per gli uomini di Venturato, che si lasciano alle spalle le polemiche sorte in seguito alle ultime uscite centrando la seconda vittoria esterna. Tre punti inaspettati ma che piovono come una manna dal cielo per la corsa alla salvezza.

La cronaca

Venturato lancia subito dal 1’ il neo arrivato Falasco sulla sinistra e inserisce Baldi al posto dello squalificato Nwachukwu. Confermato ancora l’altro acquisto Luperini in mediana. I primi venti minuti scorrono all’insegna della noia al Città dell’Aria, con le due compagini che badano a non concedere spazi, affidandosi ad isolati guizzi individuali. Il primo vero squillo del match arriva al 21’, quando Dionisi calcia una punizione dai venti metri che costringe Avella al grande intervento per togliere la sfera dall’incrocio dei pali. Da lì in poi la gara si accende. Poco più tardi infatti, su lancio dalle retrovie di Hamlili è invece Di Carmine a flirtare con il vantaggio, ma il suo pallonetto che scavalca Avella in uscita viene salvato sulla linea da Frascatore. Lo scampato pericolo risveglia la compagine laziale che sfiora l’1-0 alla mezz’ora con Sannipoli, il quale calcia a botta sicura da dentro l’area, trovando l’opposizione di un ottimo Seghetti. Al tramonto della prima frazione ci riprova Dionisi di testa su servizio di Falasco, l’ex Ternana non riesce però ad inquadrare la porta da posizione invitante. Insomma le migliori chance, capitano sui piedi dei labronici.

All’alba della ripresa è ancora Dionisi a rendersi pericoloso con un destro dal limite che fa la barba al palo. La giocata del numero 9 è solo il preludio all’ondata che sta per abbattersi sulla compagine laziale, entrata in campo troppa superficialità nella seconda frazione. Il protagonista è sempre il capitano amaranto che calibra il tiro in seguito ad uno – due con Di Carmine non centrando lo specchio di pochi metri. Dall’altro lato del campo, Starita troverebbe il vantaggio ma il guardalinee segnala l’offside dell’attaccante di Ginestra. Sul rovesciamento di fronte il match si stappa. Marchesi affonda sulla sinistra e centra per l’accorrente Dionisi, che non ci pensa due volte ad aprire il piattone e a fulminare Avella con un colpo da biliardo di destro. Il meritato vantaggio rinvigorisce i ragazzi di Venturato, padroni del campo e cinici nel trovare l’immediato raddoppio alla prima occasione. Stavolta l’ex Ternana veste i panni dell’assist man, si libera di mezza difesa rossoblù e regala una palla d’oro al neo entrato Biondi che sigla il suo secondo gol in maglia Livorno spiazzando Avella con un destro di prima intenzione. La partita, di fatto termina qui. Il Guidonia prova ad imbastire un timido assalto, respinto al mittente dall’attenta difesa labronica. C’è gioia per i tifosi amaranto accorsi nel Lazio, il Livorno ritrova i tre punti lontano dal Picchi e si regala qualche giorno lontano dalle sabbie mobili dei playout.

Le pagelle

Seghetti 6.5: Provvidenziale l’intervento su Sannipoli, per il resto non viene praticamente mai chiamato in causa.

Mawete 6: Non spinge quanto potrebbe sulla sua corsia di competenza, in compenso dietro non combina grossi guai (dal 86’ Gentile sv)

Baldi 6.5: Torna titolare al fianco di Noce e non sfigura, anzi. Chiude tutti i boccaporti con ordine e non balla mai di fronte ai vari Zuppel e Starita.

Noce 6.5: Prende in consegna Zuppel e non gli concede praticamente nulla. Guida con autorità una retroguardia che di solito si dimostra oltremodo disattenta. Oggi invece, davvero niente da dire e gran parte del merito è suo.

Falasco 6: Si vede che ha un po’ di ruggine da smaltire ma la qualità non sembra mancare per l’ex Rimini. Nella seconda metà di gara limita le scorribande e bada più a mantenere la posizione. Esordio sufficiente per il classe 93’.

Marchesi 6: Riscatta una prima ora di gioco da ectoplasma con l’assist per Dionisi che vale lo 0-1. Certo non incanta, ma almeno mette lo zampino sulla vittoria amaranto.

Hamlili 6.5: Tra i migliori in casa Livorno. Manda in porta Di Carmine che non sfrutta, detta i tempi con ordine specie nella prima frazione. Nella ripresa va via via in riserva di ossigeno e allora Venturato lo toglie dalla contesa ma tiene botta fino alla sostituzione (dal 72’ Odjer 6: Venti minuti di puro controllo in mezzo al campo)

Luperini 6: Riproposto ancora dal 1’ in mediana, si destreggia con ordine pur con un pizzico di brillantezza in meno rispetto a settimana scorsa. Ma avrà tempo e modo di entrare in condizione

Peralta 5.5: Prova a svariare sulla trequarti per liberare il proprio sinistro, con alterne fortune. Guadagna qualche prezioso calcio di punizione ma alla fine dei conti non incide. Non a caso Venturato lo richiama in panchina a venti dalla fine (dal 72’ Biondi 7: Neanche il tempo di rompere il fiato che mette in ghiaccio la vittoria amaranto con il piattone preciso su servizio geniale di Dionisi)

Dionisi 8: Che partita del capitano amaranto! Impegna Avella con una punizione insidiosa, poco più tardi colpisce male di testa su assist di Falasco. Ad inizio ripresa sale ulteriormente di tono, va a centimetri dalla gioia personale con un destro secco, poi sblocca il parziale con un destro di prima intenzione che non lascia scampo ad Avella. Non pago mette in porta Biondi per lo 0-2 con una giocata da campione. Eterno.

Di Carmine 6: Ha una mezza occasione nel primo tempo quando tenta un pallonetto di fronte ad Avella ma la retroguardia laziale salva quasi sulla linea. Per il resto si sbatte molto ma non ha modo di rendersi pericoloso, lascia la scena al collega di reparto.

All. Venturato 7: Dopo il doppio stop di inizio anno raccoglie una vittoria pesantissima in ottica salvezza. I suoi dimostrano maggior voglia di uscire dal Città dell’Aria con i tre punti in tasca e un insolito clean sheet. Oggi ringrazierà Dionisi ma, al di là delle prodezze del proprio centravanti, con lui in panchina gli amaranto hanno grosse chance di salvezza.

Le formazioni ufficiali:

Guidonia (3-5-2): Avella; Vitturini, Frascatore, Esempio; Viteritti, Sannipoli, Tascone, Santoro, Errico; Zuppel, Starita. All. Ginestra.

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete (dal 86′ Gentile), Noce, Baldi, Falasco; Marchesi, Hamlili (dal 72′ Odjer), Luperini; Peralta (dal 72′ Biondi); Dionisi, Di Carmine. All. Venturato.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Città dell’Aria. Gli amaranto conquistano i tre punti grazie ai timbri di Dionisi e Biondi nella ripresa 90' Saranno cinque i minuti di recupero 89' Ultimi scampoli di gara, gli amaranto si avvicinano alla seconda vittoria esterna in campionato 86' Dentro anche Gentile per Mawete 81' Livorno rinvigorito dal doppio vantaggio, fa fatica adesso il Guidonia a guadagnare metri 75' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO! HA RADDOPPIATO BIONDII! Altra gran giocata di Dionisi che semina il panico sulla sinistra, entra in area e tocca per l’accorrente Biondi che fulmina Avella con il destro. 72' Dentro Biondi e Odjer per Peralta e Hamlili 70' Mawete si perde Zappella ma l’esterno di casa colpisce male la sfera, si salvano gli uomini di Venturato 66' GOOOLLL DEL LIVORNOOOOO! HA SEGNATO PROPRIO DIONISII!! Marchesi affonda sulla sinistra e scarica per il numero 9, bravo a trafiggere Avella con un destro di prima intenzione. Amaranto avanti a metà della ripresa 63' Starita insacca da due passi ma il guardalinee segnala l’offside 60' Chiude Noce su Zuppel, buona la prova del centrale amaranto 55' Scambio Dionisi – Di Carmine, la conclusione del capitano sorvola di poco la traversa 53' A terra Falasco, gioco fermo 51' Giallo per Esempio che abbatte Peralta lanciato in contropiede 47' DIONISI SUBITO PERICOLOSO! Destro secco del numero 9 amaranto, la palla sfiora il palo di pochi centimetri, non ci sarebbe arrivato Avella Comincia la ripresa al Città dell’Aria! Termina il primo tempo al Città dell’Aria. Risultato ancora bloccato sullo 0-0 44' Amaranto proiettati in avanti a poco più di un minuto dal termine del primo tempo 42' Attento Noce in chiusura su Starita lanciato in porta, la palla termina sul fondo 38' Match più vivace in quest’ultima parte di prima frazione, le squadre si allungano e lasciano spazi in contropiede 35' Cross preciso di Falasco, Dionisi non colpisce bene da buona posizione 31' SANNIPOLI! Sinistro a botta sicura del numero 7 dopo un break di Errico, si supera Seghetti che dice di no! 30' Incomprensione tra Dionisi e Di Carmine, la palla sfila sul fondo 26' Hamlili lancia per Di Carmine che tenta un pallonetto, si salva la difesa laziale spazzando sulla linea. Ghiotta occasione per l’ex Hellas Verona 25' Pessima esecuzione di Marchesi che calcia malissimo dalla trequarti su tocco di Peralta 23' Giallo anche per Mawete, match nervoso fin qui al Città dell’Aria 21' DIONISI! Punizione calciata dall’ex Ternana, Avella costretto al grande intervento per togliere la sfera dall’incrocio dei pali. Prima vera chance per i ragazzi di Venturato 20' Altro fallo subito da Falasco, scatta il giallo per Tascone, in evidente ritardo sul terzino labronico 17' Steso Falasco, punizione per gli amaranto 15' Ammonito Falasco per un intervento a gamba alta su Starita 13' Ritmi piuttosto blandi in questo avvio di gara 12' Sinistro di Dionisi, la palla carambola sulla testa di Luperini che non riesce a dare forza al pallone 11' Tacco di Sannipoli in area, esce Seghetti che fa sua la sfera 9' Baldi ci prova di sinistro, tiro respinto dalla retroguardia di casa 6' Zappella cerca Starita, palla troppo lunga per l’attaccante laziale 2' Peralta tocca per Di Carmine che sbaglia l’appoggio, vanificata l’azione offensiva amaranto L’arbitro fischia l’inizio! Comincia il match al Città dell’Aria!

