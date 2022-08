Il calcio in tribunale: Figline ultimo nel poule promozione. Ora il Livorno è a un passo dalla D

La giustizia sportiva ha deciso: il Figline viene di fatto retrocesso ultimo nella poule promozione e il Livorno guadagna il secondo posto nel gironcino di play-off per la serie D. Adesso manca solo la nota ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti

E’ arrivata la certezza: il tribunale ha condannato il Figline per i fatti che hanno visto protagonista la società fiorentina contro il Tau in quel match di poule promozione terminato per 5 reti a 1 in favore dei lucchesi. Un finale di partita che aveva destato molti sospetti e aveva fatto adire a vie legali l’Us Livorno 1915. Adesso, il 10 agosto intorno alle 18,30, è stata scritta la sentenza:

La giustizia sportiva si è pronunciata (clicca qui per leggere il comunicato alla pagina 28) con il tribunale federale territoriale rappresentato da Carmine Compagnini (presidente/relatore), Raffaello Niccolai (componente) e Nicola Boschi (Componente) decidendo, nell’udienza fissata in data 10 agosto 2022, a seguito di deferimento della Procura Federale 1681/733 – 2021/2022 del 21 luglio 2022 nei confronti di: Simone Simoni, Vanni Burzagli, Marco Becattini, Emiliano Frediani, Andrea Saitta, Mattia Privitera, ASD Figline 1965

Il dispositivo emesso parla chiaro:

“Il Tribunale Federale Territoriale Toscana, definitivamente pronunciandosi irroga le seguenti sanzioni:

-Simone Simoni anni 3 di inibizione per omessa denuncia

-Emiliano Frediani 5 anni di inibizione

-Marco Becattini 3 anni di squalifica

-Vanni Burzagli 2 anni di squalifica

-Andrea Saitta 2 anni di squalifica

-Mattia Privitera 2 anni di squalifica

–ASD Figline 1965 ultimo posto nel poule promozione con revoca della promozione in serie D.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 Agosto 2022 tenutasi in presenza, presso Centro Tecnico Federale Coverciano via G. D’Annunzio 138 Firenze”.

Letto questo significa solo una cosa: che l’Us Livorno 1915 guadagna di diritto il secondo posto della poule promozione che significa di fatto: promozione in serie D. Adesso per esultare definitivamente manca solo la nota ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti anche se, così stando le cose, il secondo posto guadagnato con la sentenza significa promozione diretta nella serie maggiore.

Il comunicato dell’Us Livorno 1915 – L’Unione Sportiva Livorno 1915 prende atto della decisione del Tribunale federale territoriale, con la quale è stata irrogata nei confronti dell’Asd Figline 1965 la sanzione dell’«ultimo posto nella poule promozione con revoca della promozione in serie D», assunta nella giornata odierna, immediatamente esecutiva, e attende le conseguenti determinazioni delle autorità competenti.

