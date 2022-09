Il campione cubano-amaranto di saltato triplo premiato dal sindaco

"L'Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Andy Diaz, atleta della Libertas Unicusano Livorno per gli straordinari risultati raggiunti e per la vittoria ottenuta nella finale della Diamond League a Zurigo 2022”

Il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto a Palazzo Comunale durante un incontro privato, l’atleta di origini cubane e tesserato per la Libertas Unicusano Livorno Andy Diaz Hernandez. Il saltatore triplo è reduce dalla vittoria alla Diamond League di atletica leggera che si è svolta a Zurigo a fine agosto.

Il campione, accompagnato da Giovanni Giannone, presidente provinciale del Coni e presidente della Unicusano Libertas Livorno, ha mostrato al sindaco la coppa vinta a Losanna e dal primo cittadino ha ricevuto il gagliardetto della città di Livorno e una pergamena di congratulazioni. Questo il testo: “L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Andy Diaz, atleta della Libertas Unicusano Livorno per gli straordinari risultati raggiunti e per la vittoria ottenuta nella finale della Diamond League a Zurigo 2022”.

