Il Livorno in trasferta contro la Colligiana: “No a cali di concentrazione”

Allo stadio Comunale Gino Manni, domenica 3 aprile alle 15, gli amaranto, già matematicamente primi in classifica, sfideranno la squadra di Colle Val d’Elsa con l’obiettivo di arrivare ai play off finali con il giusto atteggiamento mentale

Mediagallery La probabile formazione (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni, Giampà, Russo, Pecchia; Luci, Gargiulo; Petronelli, Frati, Bellazzini, Vantaggiato. All. Angelini

Tutto pronto per la sfida tra Colligiana e US Livorno. Allo stadio Comunale Gino Manni, domenica 3 aprile alle 15, gli amaranto, già matematicamente primi in classifica, sfideranno la squadra di Colle Val d’Elsa con l’obiettivo di arrivare ai play off finali con il giusto atteggiamento mentale: “Se domani facciamo una grande prestazione condita da un risultato positivo vuol dire che siamo davvero forti – ha detto Giuseppe Angelini in conferenza stampa trasmessa in diretta streaming da Urban Tv – Un calo di concentrazione in questi momenti è normale, sarà la dimostrazione della nostra forza”.

Squadre in campo dunque gli amaranto giocheranno con il solito Mazzoni tra i pali seguito da Franzoni e Pecchia sugli esterni e Giampà-Russo. A centrocampo spazio a Luci e Gargiulo che collegheranno la trequarti composta da Bellazzini, Frati e Petronelli. In attacco Daniele Vantaggiato cercherà di raggiungere Falchini della Cuoiopelli al primo posto della classifica cannonieri. Ancora assenti Ferretti, Panebianco e Torromino, uscito anzitempo contro il Piombino. “Vorrei far giocare Palmiero perché potrebbe servirmi, forse entrerà a gara in corso insieme a Milianti e Apolloni – ha continuato Giuseppe Angelini – Qualcuno ha qualche acciacco e riposerà. Figline e Tau? La prima la conosciamo, la seconda no. Ma mancano ancora venti giorni, è troppo presto”.

Le probabili formazioni

COLLIGIANA (4-4-2): Charugi, Logi, Ciardini, Pietrobattista, Bianchi, Tognarelli, Sitzia, Milanesi, Soumah, Cianciolo, Cito. All. Deri.

LIVORNO (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni, Giampà, Russo, Pecchia; Luci, Gargiulo; Petronelli, Frati, Bellazzini, Vantaggiato. All. Angelini