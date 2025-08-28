Juventus Next Gen – Us Livorno 1915, Formisano: “Match difficile ma non impossibile. Rispetto la scelta dei tifosi”

Il mister Alessandro Formisano durante la conferenza di presentazione del match

La seconda giornata del Girone B propone a Dionisi e compagni la trasferta al Moccagatta di Alessandria, casa dei giovani bianconeri. Il tecnico dovrà rinunciare a Marchesi (out 2 turni per squalifica). Amaranto senza il supporto della Curva Nord, assente in segno di protesta nei confronti delle squadre B

di Lorenzo Evola

Dopo il successo all’esordio in un Picchi invaso da oltre 7mila spettatori contro la Ternana, è di nuovo tempo di campionato per gli amaranto di mister Formisano. I tre punti ottenuti al debutto, nonché ritorno, in Serie C ai danni di una compagine blasonata, al termine di un match sofferto e che verrà ricordato come il caso zero del Football Video Support (per il quale, ci preme dirlo, sarà necessario qualche aggiustamento onde evitare polemiche e tempi biblici di recupero), certamente hanno avuto il merito di infondere un po’ di fiducia a tutto l’ambiente e di lasciarsi alle spalle una pre-season – tra mercato, questione del logo e ko in Coppa Italia – non proprio entusiasmante. La formazione dell’ex allenatore di Pianese e Perugia ha messo in campo una buona solidità con la retroguardia a tre e una volta costretta all’inferiorità numerica per espulsione del match winner Marchesi, sono emerse tenacia e spirito di sacrificio, qualità da tradizione sempre apprezzate dal pubblico labronico.

Chiaro, non è tutto oro quello che luccica. I meccanismi in fase di possesso sono ancora da oliare, soprattutto negli ultimi venti metri dove Dionisi e Panaioli apparivano talvolta troppo isolati, mentre in mediana forse mancano chili e centimetri da aggiungere a quelli di Hamlili e Welbeck. Ma come una rondine non fa primavera, novanta minuti non possono bastare – ancor meno a fine agosto – a pontificare su pregi e difetti di una rosa come quella amaranto, ancora alla ricerca di equilibri e gerarchie ben definite, nel reparto offensivo in primis.

Il secondo impegno del girone B, vedrà Dionisi e compagni ospiti al Moccagatta di Alessandria dalla Juventus Next Gen (calcio d’inizio sabato alle 21), realtà affiliata ai bianconeri e composta dagli under 23 sotto la guida in panchina di Massimo Brambilla. I piemontesi, già affrontati dal Livorno nella sciagurata annata 2020/2021, sono reduci dal pareggio in quel di Carpi (1-1) dopo aver superato il primo turno di Coppa Italia Serie C contro il Novara. Un match che si preannuncia ostico per gli amaranto, i quali non potranno contare sull’appoggio dei fedelissimi della Curva Nord, decisi a disertare la trasferta in Piemonte in segno di protesta nei confronti delle squadre B dei maggiori club nazionali.

Riguardo alla probabile formazione titolare, Formisano dovrà rinunciare sicuramente a Marchesi, condannato a due giornate di squalifica a causa dell’intervento di venerdì scorso ai danni di Donati. Rientra dalla squalifica Cioffi che dovrebbe trovare spazio sulla trequarti insieme a uno tra Biondi e Malva alle spalle di Dionisi (ma c’è ancora qualche ballottaggio aperto là davanti). Verso la conferma il trio Gentile – Noce – Baldi dietro, così come la coppia formata da Hamlili e Welbeck in mediana.

Ma non sono escluse novità come dichiara lo stesso Formisano nella consueta conferenza stampa pre match, tenutasi negli uffici di Confcommercio Livorno: “Non sono dell’idea che squadra che vince non si cambia, anzi. Sabato affrontiamo un avversario diverso, quindi ci sarà un cambio di strategia e di conseguenza di uomini. Abbiamo già debuttato lontano dal Picchi in una delle trasferte più complicate dell’anno (quella in Coppa Italia Serie C contro la Torres, ndr), chiaramente quello di sabato è un impegno che richiede un’attenzione maggiore, non avremo il supporto dei nostri tifosi e dunque dovremo stare ancora più concentrati, saremo ancor più determinati a regalare loro una gioia. L’avversario è di valore, ci ho giocato contro due anni fa e adesso circa sei-sette giocatori di quella rosa fanno parte di squadre di A o di B. Dunque sarà una gara difficile, ma non impossibile. Attacco un po’ spuntato? Non sono del tutto d’accordo, va tenuto conto che affrontavamo una Ternana che si chiudeva molto bene, non era semplice trovare spazi. La Juve Next Gen avrà probabilmente un approccio diverso, con un 5-3-2 che potrebbe regalarci qualcosa soprattutto in contropiede, ci aspettiamo una partita più aperta in generale. Il reparto offensivo è piuttosto ampio, fin ora non abbiamo avuto l’occasione di sprigionare tutto il suo potenziale, avremo modo di farlo”.

“Marchesi? Secondo me non meritava una sanzione così pesante – prosegue il tecnico ex Pianese -, ma ne prendiamo atto. Abbiamo altri giocatori che sono comunque all’altezza. I nuovi arrivati sono tutti a disposizione, non tutti avranno novanta minuti nelle gambe e in quei casi dobbiamo essere bravi noi a gestire il minutaggio. Sull’assenza dei tifosi per la protesta contro le squadre B? Livorno è una città che delle battaglie ideologiche ne ha fatto un tratto distintivo, io appoggio la scelta dei tifosi in quanto è giusto lottare per le proprie idee. Poi sul discorso legato alle squadre B credo che possono essere utili nella formazioni dei singoli talenti, se andiamo a vedere è una soluzione che sta dando i suoi frutti anche se il movimento è un po’ a rilento”.

Chiosa finale sul campionato: “Questo è un girone in cui l’ultima può battere la prima, regna grande equilibrio. Fino al termine, eccezion fatta per chi lotta per il titolo e chi per mantenere la categoria, non avremo grandi punti di riferimento. Tutte le altre posizioni saranno in ballottaggio. Tra le favorite dico Ravenna, capace di organizzare un mercato molto importante e Campobasso, così come l’Arezzo. Senza dimenticare l’Ascoli”.

