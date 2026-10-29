Karate, l’ASD Esercito – 187° Folgore protagonista al corso regionale di aggiornamento

Delegazione livornese a Montecatini Terme per l’appuntamento organizzato dalla FIJLKAM. Tra i partecipanti anche il dottor Massimiliano Parolin, relatore sul tema del Mental Coaching Sportivo

187° Folgore di Livorno ha preso parte al Corso di aggiornamento per insegnanti tecnici, ufficiali di gara e presidenti di giuria, organizzato dal Comitato Regionale Toscana – Settore Karate della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), svoltosi il 25 ottobre a Montecatini Terme.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di approfondimento e confronto professionale, attraverso un programma dedicato agli aspetti tecnici, metodologici, regolamentari e scientifici della disciplina, con il contributo di qualificati relatori del panorama federale.

La società sportiva livornese ha partecipato con una rappresentanza qualificata del proprio organico tecnico, a conferma dell’attenzione riservata all’aggiornamento delle competenze e al miglioramento degli standard di insegnamento.

La delegazione dell’ASD Esercito – 187° Folgore era composta dai seguenti tecnici, riportati in ordine alfabetico per nome: Antonio D’Ambra, Daniele Pilagatti, Giulio Citi, Gloria Pratesi, Graziano Ligas, Jacopo Pagni, Massimiliano Parolin e Vincenzo Corvaglia.

Alla giornata ha preso parte anche Jacopo Citi, in qualità di aspirante tecnico, nell’ambito del proprio percorso di qualificazione.

Il sodalizio è stato inoltre rappresentato dalle atlete Bianca Boni e Valentina Strazzabosco, che hanno fornito il proprio contributo alle attività pratiche in qualità di atlete dimostratrici.

Di particolare rilievo il contributo del dottor Massimiliano Parolin, intervenuto in qualità di relatore sul tema del Mental Coaching Sportivo, con un approfondimento dedicato all’importanza della preparazione mentale nella gestione e nell’ottimizzazione della prestazione agonistica.

Nell’ambito della struttura organizzativa regionale è inoltre presente il maestro Antonio Citi, direttore tecnico dell’ASD Esercito – 187° Folgore, che ricopre il ruolo di responsabile Scuola e Promozione del Comitato Regionale Toscana – Settore Karate FIJLKAM.

La partecipazione all’iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo tecnico e organizzativo perseguito dall’associazione, orientato alla qualificazione del proprio personale, all’adozione di metodologie aggiornate e alla valorizzazione del settore giovanile.

La presenza di una delegazione così articolata, unitamente al contributo specialistico espresso nell’ambito della docenza, testimonia il coinvolgimento attivo dell’ASD Esercito – 187° Folgore nelle iniziative federali e il valore delle professionalità presenti all’interno della società.

L’appuntamento di Montecatini Terme costituisce pertanto un’ulteriore occasione di consolidamento delle competenze e di rafforzamento del rapporto con le strutture federali territoriali, in coerenza con gli obiettivi di crescita sportiva, qualità tecnica e promozione dei valori educativi del Karate.

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