La Akern Libertas attende Sant’Antimo al PalaMacchia

Fratto in una foto di Giulia Bellaveglia

Dopo due vittorie esterne consecutive, la Akern Libertas torna a giocare al PalaMacchia. Lo fa contro la temibile Sant’Antimo che appena un mese fa ha violato il parquet di via Allende contro la Pielle. Basta questa considerazione per descrivere la difficoltà della sfida di domenica 12 novembre (palla a due alle 18, arbitri Suriano di Settimo Torinese e Giovagnini di Torino).

Gli amaranto, tra l’altro, si presentano alla partita in condizioni non perfette: Fantoni è reduce dai quattro punti di sutura per un colpo rimediato a Treviglio contro Lissone. Leon Williams invece non si è mai allenato a causa di una fastidiosissima influenza con febbre alta. Entrambi non saranno al top. E allora coach Andreazza chiederà un sacrificio supplementare a Bargnesi e Ricci in cabina di regia e a Fratto e all’ottimo Buca nel pitturato. Sant’Antimo domenica scorsa ha perso male a Piombino, ma è squadra da non sottovalutare. Scali, Dri, Quarisa, e il lungo greco Kamperidis sono giocatori che abbinano al talento l’esperienza. Per la Libertas non sarà una partita facile per cui gli amaranto non devono illudersi per il -20 rimediato domenica scorsa in Val di Cornia dai campani

