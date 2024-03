La Coppa Davis sbarca a Villa Lloyd, Peiani: “Grande soddisfazione”

La Coppa Davis esposta nei locali del Circolo Uappala Villa Lloyd

Dopo l'esposizione nella Sala cerimonie del Palazzo Civico, la prestigiosa coppa sollevata a fine novembre 2023 da capitan Volandri fa tappa all'interno del celebre circolo di via Pietri. Giannone: "Giusto esibire questo trofeo in una struttura che ha fatto la storia del tennis livornese"

di Lorenzo Evola

Prosegue il tour celebrativo della prestigiosa Coppa Davis nella città di Livorno. Il trofeo – conquistato (a 47 anni di distanza dall’ultima volta) dagli azzurri Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli, guidati dal capitano labronico Filippo Volandri – dopo l’esposizione nella Sala Cerimonie del Palazzo Civico di Livorno nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, infatti farà visita a partire da oggi venerdì 22 fino a sabato 23 marzo, all’ Uappala Sporting Club di Villa Lloyd. Luogo iconico per intere generazioni di tennisti, da sempre punto di riferimento per i giovani anche al di fuori dell’attività sportiva in sé, già sede tra l’altro di un turno della Coppa Davis del 2004 tra Italia e Polonia, nonché casa natia dello stesso capitano Volandri, il quale proprio sulla terra rossa di via Pietri ha mosso i primi passi da tennista. Insomma un luogo speciale per il tennis livornese, una tappa che non poteva certo mancare nel viaggio della Davis lungo l’Italia. L’arrivo dell’imponente premio si staglia dunque come un’occasione per i soci (e non) del circolo di poter vedere dal vivo la famosa “insalatiera”, legata a doppio filo, per i motivi sopracitati, alla storia dell’ex Tennis Club.

Presenti alla cerimonia svoltasi nei locali del circolo Mirco Peiani (patron di Uappala Sporting Club), Giovanni Giannone (delegato provinciale Coni Livorno), Alessandro Dini (direttore tecnico Uappala Sporting Club) e Maurizio Laudicino (responsabile marketing), oltre ai numerosi accorsi per scattare un selfie, una foto ricordo o anche solo per gettare uno sguardo sull’ambito riconoscimento.

“La presenza della Coppa Davis è qualcosa di cui forse non ci rendiamo neanche conto – ha esordito il delegato Coni Giannone -, è un’opera d’arte dello sport. Ancora più appagante è vederla in questo circolo, perché è la storia del tennis livornese e Filippo Volandri è riuscito ad onorarlo come si deve. Il Circolo di Villa Lloyd ha contributo enormemente ai successi e alla crescita del tennis italiano, nel corso degli anni ha forgiato talenti di indiscusso valore ed è quindi più che giusto esibirla in questa struttura. Il tennis in questi anni sta crescendo in modo esponenziale, anche in merito ai risultati dei nostri atleti e d’ora in poi tutti i circoli dovranno far sì che questa crescita non si interrompa”.

“Poter esporre questo prestigioso trofeo qui, nella nostra struttura è una soddisfazione immensa – ha aggiunto poi Peiani di Uappala -, la Davis è tornata qui a Villa Lloyd anche grazie al lavoro del nostro capitano, da sempre legato a questo circolo, un circolo da sempre capace di sfornare individualità di spicco a livello internazionale. Ho ritenuto quindi doveroso far sì che questo trofeo facesse tappa qui da noi, non poteva mancare”.

Nei giorni successivi la coppa si sposterà al Circolo Tennis di Banditella.

Condividi:

Riproduzione riservata ©