La FISR ospi­te al Se­na­to del­la Re­pub­bli­ca, per il Cen­te­na­rio del­la Fe­de­ra­zio­ne

In oc­ca­sio­ne del suo Cen­te­na­rio la FISR farà vi­si­ta al Se­na­to del­la Re­pub­bli­ca. Una de­le­ga­zio­ne del­la stes­sa Fe­de­ra­zio­ne Ita­lia­na Sport Ro­tel­li­sti­ci è stata ri­ce­vu­ta dal Pre­si­den­te Ma­ria Eli­sa­bet­ta Al­ber­ti Ca­sel­la­ti, il 27 apri­le

Mediagallery

Un ri­co­no­sci­men­to im­por­tan­te che ar­ri­va nel­l’an­no in cui la FISR com­pie il suo cen­te­si­mo com­plean­no. Una del­le isti­tu­zio­ni spor­ti­ve più lon­ge­ve, fon­da­ta nel 1922, è la fe­de­ra­zio­ne più me­da­glia­ta di sem­pre nel pa­no­ra­ma spor­ti­vo ita­lia­no, con ol­tre 50 me­da­glie vin­te ogni anno dai suoi atle­ti. 11 di­sci­pli­ne, 1060 so­cie­tà, 3113 tec­ni­ci, 593 uf­fi­cia­li di gara, e so­prat­tut­to 64405 atle­ti, sono i nu­me­ri che cer­ti­fi­ca­no la co­stan­te cre­sci­ta del mo­vi­men­to ro­tel­li­sti­co e del­la FISR.

Do­ma­ni, nel­l’in­con­tro al Se­na­to con la se­con­da ca­ri­ca del­la Re­pub­bli­ca, la de­le­ga­zio­ne FISR ve­drà la par­te­ci­pa­zio­ne di suoi di­ri­gen­ti ed atle­ti. Sa­ran­no pre­sen­ti, tra gli al­tri, il pre­si­den­te Sa­ba­ti­no Ara­cu, il vice pre­si­den­te Ma­ri­ka Kull­mann, i con­si­glie­ri fe­de­ra­li Pao­lo Cen­to­mo e Ma­rio Tin­ghi, il pre­si­den­te FISR La­zio An­to­nio Va­ra­cal­li.

Tra gli atle­ti, Fran­ce­sca Lol­lo­bri­gi­da (pat­ti­nag­gio cor­sa e con­si­glie­re fe­de­ra­le), una del­le pat­ti­na­tri­ci più me­da­glia­te e rap­pre­sen­ta­ti­ve del­la di­sci­pli­na, con ol­tre 100 ti­to­li con­qui­sta­ti tra Ita­lia­ni, Eu­ro­pei e Mon­dia­li, e ar­gen­to e bron­zo alle Olim­pia­di di Pe­chi­no 2022. Luca Lu­ca­ro­ni (pat­ti­nag­gio ar­ti­sti­co), ca­pa­ce di vin­ce­re tut­to in am­bi­to ita­lia­no, eu­ro­peo e so­prat­tut­to mon­dia­le, dove ha con­qui­sta­to 12 ti­to­li, di cui 5 in sin­go­lo e 7 in cop­pia con Re­bec­ca Tar­laz­zi. È l’a­tle­ta di ri­fe­ri­men­to a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le del pat­ti­nag­gio ar­ti­sti­co a ro­tel­le.

La gio­va­nis­si­ma Asia Lan­zi (Ska­te­boar­ding). Una del­le ska­ter emer­gen­ti, ha ot­te­nu­to im­por­tan­ti ri­sul­ta­ti nel­la spe­cia­li­tà del­lo “street”, con le me­da­glie d’o­ro in di­ver­se edi­zio­ni dei Cam­pio­na­ti Ita­lia­ni CIS Street. Ha ga­reg­gia­to in tut­to il mon­do ne­gli ul­ti­mi tre anni. Ai cam­pio­na­ti mon­dia­li di ska­te­board di Roma 2021 è en­tra­ta nel ran­king mon­dia­le dei pri­mi ven­ti, ot­te­nen­do il pass per le Olim­pia­di di To­kyo dove è ar­ri­va­ta 14°. Ed è pro­prio gra­zie allo ska­te­boar­ding e alla de­ci­sio­ne del CIO di an­no­ve­ra­re per la pri­ma vol­ta la di­sci­pli­na tra gli sport olim­pi­ci, a To­kyo 2020, che ar­ri­va la con­sa­cra­zio­ne per la FISR.