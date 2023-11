La Libertas chiamata alla conferma sul parquet di Gema Montecatini

Domenica scorsa la Akern Libertas ha ritrovato il feeling con la vittoria che mancava da tre turni. Mercoledì 1° novembre (palla a due ore 18) nella tana di Gema Montecatini serve un blitz per confermare i progressi

Domenica scorsa la Akern Libertas ha ritrovato il feeling con la vittoria che mancava da tre turni. Mercoledì 1° novembre (palla a due ore 18) nella tana di Gema Montecatini serve un blitz per confermare i progressi visti contro i Sabini e per dare continuità a quel successo. La trasferta, però, presenta un altissimo coefficiente di difficoltà. Gema infatti è squadra solida in tutti i reparti. Savoldelli e Corgnati hanno punti nelle mani. Passoni e Di Pizzo pure fisicità. E al posto del mangiapalloni Laganà, dopo la brutta parentesi di Legnano, è arrivato il livornesissimo Saverio Mazzantini a garantire al coach Del Re (altro livornese) la quadratura del cerchio. Gema è reduce dalla convincente vittoria sul campo di Arechi Salerno, per cui è pure in fiducia. La Libertas dovrà spalmare energia e concentrazione per tutti i 40’ altrimenti la sfida diventerà molto complicata.

Queste le parole di coach Andreazza: “ Giochiamo subito dopo tre giorni dopo una bella prestazione che ci ha restituito un po’ di fiducia e di consapevolezza. La vittoria con Rieti ha dimostrato che il gruppo è compatto e che tutti possono essere protagonisti nel corso della singola gara. Gema è una squadra in salute, ben allenata, con una precisa identità e ricca di talento. Servirà uno sforzo collettivo per limitare i loro esterni che hanno molti punti nelle mani ”.

