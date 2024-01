La Libertas in trasferta contro “l’indigesta” Desio. Lucarelli ancora ko

Lucarelli in una foto di Giulia Bellaveglia

Alla Akern mancherà ancora Jacopo Lucarelli (ancora alle prese con la distorsione alla caviglia che lo ha tenuto a bordo campo domenica contro Omegna) per cui il turno infrasettimanale si annuncia quanto mai complicato

La storia recente racconta che la Rimadesio Desio è una della squadra più indigeste alla Akern Libertas: da maggio a oggi tra playoff e campionato sono 6 le sfide tra le due avversarie di domani sera (palla a due alle 21 al PalaFitLine) e il bilancio è in perfetta parità: 3-3 con due successi esterni della squadra brianzola. Insomma: di motivi per stare con le antenne dritte, la Libertas ne ha davvero tanti. L’atipicità della Rimadesio (lunghi che escono dal pitturato, portano palla, tirano da tre) la rende imprevedibile. Il pacchetto dei piccoli (Sodero, match winner all’andata e Tornari che benissimo fece ai playoff) è stato rinforzato dal ritorno in campo del play titolare Fumagalli, out da Aprile per un serio infortunio a un ginocchio. A questo si aggiunga che alla Libertas mancherà ancora Jacopo Lucarelli (ancora alle prese con la distorsione alla caviglia che lo ha tenuto a bordo campo domenica contro Omegna) per cui il turno infrasettimanale si annuncia quanto mai complicato. Non solo. Desio domenica ha giocato in casa per cui non ha percorso nemmeno un chilometro per cui si presenta carica riposata. Alla Libertas servirà una grande prestazione. Occhi puntati su Saccaggi che potrebbe sbloccarsi e risultare decisivo.

