La Pielle stasera (ore 21) attende San Giobbe Chiusi

La Verodol CBD Pielle Livorno, galvanizzata dal successo esterno per 64-71 sul campo della Virtus Imola, si prepara a tornare in campo per la 15ª giornata della Serie B Nazionale. Stasera, mercoledì 10 dicembre, con palla a due alle 21, i ragazzi di coach Turchetto affronteranno la San Giobbe Chiusi in un atteso derby toscano.

La formazione chiusina, conosciuta come “Bulls” e guidata da coach Nicolas Zanco, occupa attualmente la 13ª posizione in classifica ed è reduce dal successo interno contro Loreto Pesaro per 62-58.

Tra i principali protagonisti della stagione spicca Niccolò Bertocco, miglior realizzatore dei Bulls con 14 punti di media, costante affidabilità e ottime percentuali al tiro.

Determinante anche il capitano Lorenzo Raffaelli, mvp dell’ultima giornata grazie ai suoi 15 punti, vero metronomo del gioco di Chiusi. A completare il reparto esterni si distingue Francesco Gravaghi, ottimo nel creare vantaggi e servire i compagni.

Sotto canestro, Chiusi può contare su un pacchetto lunghi di grande esperienza. La squadra viaggia infatti a una media di 40 rimbalzi catturati a partita, grazie all’impatto di Lisandro Rasio (10 rimbalzi di media e buone percentuali al tiro) e di Antonio Lorenzetti, ex Ruvo di Puglia, che aggiunge altri 5 rimbalzi di media.

Fondamentale nel roster anche l’esperienza di Matteo Minoli, Marco Petrucci e Giulio Candotto, pedine di equilibrio nelle rotazioni.

La Pielle arriva al derby forte dell’entusiasmo ritrovato e con la volontà di allungare la propria striscia positiva. Una sfida ad alta intensità, tutta toscana, che promette spettacolo e grande basket.

