Libertas alla prova Scafati. Valentini: “Responsabilità? Averne di più è il massimo”

Dall’altra parte c’è una Scafati solida e ambiziosa, che può contare su un roster di assoluto valore: dall’esperienza di uomini come Mollura (capitano a Trapani proprio con coach Diana) e Iannuzzi, alla grande qualità offensiva degli esterni. In maglia Scafati anche l'ex Nazzareno Italiano

di Alessio Ramagli

La Libertas è attesa da una sfida di alta classifica sul parquet della Givova Scafati, una delle formazioni più accreditate al salto di categoria.

Gli amaranto, ancora privi di Isotta, si presentano al big match del PalaMangano forti della sofferta ma pesantissima vittoria casalinga contro Bergamo.

Dopo una gara che, come ha sottolineato coach Diana nel post partita, “non ci può lasciare contenti”, i livornesi dovranno essere bravi a mostrare la loro miglior versione, puntando su quell’aggressività difensiva e imprevedibilità offensiva che hanno caratterizzato questo dolce inizio di campionato.

I campani, reduci da un cambio di allenatore e da un profondo rinnovamento nel pacchetto lunghi – con l’arrivo dell’ex amaranto Italiano al posto di Bortolin – restano una squadra da prendere con le molle.

“Scafati è una squadra costruita per stare in alto, con questo come obiettivo dichiarato – avverte coach Diana – Hanno un roster importante, con grande fisicità nel reparto esterni. Dovremo essere bravi a pareggiare subito il loro livello di energia. Serviranno controllo, concentrazione e qualità per tutti i 40 minuti, consapevoli della forza dell’avversario. Con il cambio di roster hanno forse perso un po’di dimensione interna, ma con l’arrivo di Italiano hanno ritrovato un’impronta più perimetrale. Dovremo essere pronti ad adattarci e a cambiare pelle durante la partita, in base ai quintetti in campo”.

Capitolo Valentini, chiamato quest’anno a maggiori responsabilità: “Rispetto alla scorsa stagione riconosco di avere più responsabilità, e questo per un giocatore è il massimo: significa che compagni e allenatore si fidano di te”.

E sul suo avvio di stagione aggiunge: “So di non aver iniziato al meglio, ma piano piano sto uscendo fuori. Essendo una squadra nuova, serve tempo per trovare i giusti equilibri. Il bello è che ogni partita ha un protagonista diverso: probabilmente questa è la nostra forza. Che sia l’inizio di qualcosa di bello”.

Palla a due al PalaMangano domenica 26 ottobre alle 18.

